康文署運動場跑道再重開　網球場解封　大部分設施仍關閉

跑友等待多時，終於迎來運動場跑道重開的喜訊。 香港在7月中爆發第三波新冠肺炎疫情，康樂及文化事務署（康文署）轄下各項體育和及康樂設施第三度關閉，至周四（8月27日）宣布，將於本周六（8月29日）及下周一（8月31日）重開包括運動場跑道在內少部分戶外康樂場地。

早前政府公布將重開部分較少身體接觸的運動場所，到底什麼才是「較少身體接觸」，今天終有分曉。

康文署稱，運動場跑道將於8月29日（周六）起重新開放，供市民進行緩步跑活動，九龍仔運動場跑道則將於9月7日才重開。

【部分重開康文署設施】

網球場、高爾夫球練習場等重開

此外，8月31日起將重開網球場、草地滾球場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場以及屯門康樂體育中心內的射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪。

康文署稱，市民可於8月30日（周日）開始，使用康體通在網上預訂重開該署收費設施，並表示會在重開的康樂設施採取特別措施，包括限制球場／球道逗留人數、運動場緩步跑入場人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽，以隔球道方式開放設施等，亦會在場地擺放消毒地毯、提供酒精搓手液及加強清潔措施。

消防處拍片，教你戴口罩跑步小貼士：

消防處製作短片，教市民疫情下做運動的小貼士：

大部分陸上及水上設施仍關閉

至於體育館、足球場、籃球場、兒童遊樂設施、戶外健身設施、長者健身園地、燒烤爐、水上活動中心、公眾游泳池及泳灘等其他陸上及水上康樂場地，則暫時仍然關閉直至另行通告。

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