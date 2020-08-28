【足球轉會】迪亞高哥斯達隨時重返英超　與摩連奴熱刺再合作

熱刺主帥摩連奴第二季執教球隊，季前揚言要挑戰各大錦標，惟在轉會資金有限下，使摩帥需要運用其「精明眼」，在市場找來一些實而不華的球員增強球隊實力。 大球星未必願意加盟熱刺，摩連奴改變策略，找來曾經合作的舊部，以關係挖角，如今傳出摩帥有意與車路士的舊將再度合作。

摩連奴踏入「摩二季」，日前出席熱刺紀錄片記者會時，信心滿滿稱球隊有力衝擊各大錦標。摩連奴當然希望引入有實力球員加強球隊，惜熱刺未能讓他大灑金錢，早前以「抵價」簽入修咸頓的賀積查治及自由身的祖赫特，實行他量入為出的理財新哲學。

賀積查治是今夏首名加盟熱刺的球員。（熱刺Twitter截圖）

熱刺前線靠哈利卡尼﹑孫興慜及盧卡斯莫拉等人掛帥，即使一眾主力全季無傷無病，需要出戰數條戰線下，相當容易「踢到殘」，故此摩帥一直希望引入多一名前鋒，作為卡尼的替補，早前曾經傳出借入屈福特隊長甸尼，甚至羅致皇馬的「板凳常客」加里夫巴利回巢。

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【熱刺前場人腳】

英國《每日鏡報》消息指摩連奴希望找來車路士的舊部到熱刺助拳，曾與摩帥在史丹福橋共事一個球季的迪亞高哥斯達（Diego Costa），有望與摩連奴再度在英超賽場合作。現效力馬體會的哥斯達，來季將進入合約最後一年，「莫財」的馬體會相信願意放售。

迪亞高哥斯達曾與摩連奴於車路士共事。（資料圖片／Getty Images）

《每日鏡報》透露熱刺同樣有意引入般尼茅夫的前鋒哥林威爾遜（Callum Wilson），該名英格蘭箭頭叫價甚高，現年31歲的迪亞高哥斯達相對是個廉價的選擇。哥斯達早年效力車路士時，曾經兩季攻入20個聯賽入球，惜該名西班牙前鋒去季僅在西甲攻入5球，現時能否交出高效率的表現亦是一大考慮。

迪亞高哥斯達今季僅在西甲攻入5球。（資料圖片／Getty Images）

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狼隊的右後衛馬特杜靴迪（Matt Doherty）是熱刺的另一個轉會目標，根據英國傳媒指該名愛爾蘭國腳身價介乎1200萬鎊至1500萬鎊，符合摩連奴的「抵買」條件，盛傳熱刺即將完成收購。

當杜靴迪的交易臨近完成時，有熱刺球迷為摸清杜靴迪的底子，特意「起佢底」，竟然有驚人發現。該名球迷翻查杜靴迪早在2013年的一條Tweet，發現該名愛爾蘭球員直言他是阿仙奴的忠實擁躉。

英媒盛傳熱刺有意羅致狼隊的守衛杜靴迪。（資料圖片／Getty Images）

【今夏已落實轉會】