【足球轉會】李安納度致電美斯父接洽　哥帥現身巴塞好事近

巴塞隆拿隊長兼靈魂人物美斯去意已決，離隊只是時間問題。 前巴塞主帥哥迪奧拿執教的曼城，以及舊隊友尼馬效力的巴黎聖日耳門，都是美斯兩大熱門新東家。法國《隊報》透露，PSG體育總監李安納度曾接觸美斯父親，更指祖雲達斯有意撮合兩大球王，組成當代最強組合。

巴塞隆拿戰績欠佳，球隊陷入亂局，靈魂人物美斯效力近20年亦決心離開，可見他對巴塞有多失望。外界當然非常關注美斯去向，曼城與巴黎聖日耳門兩大豪門正在「美斯爭奪戰」佔優，兩軍同樣擁有巴塞元素，據報哥迪奧拿與尼馬先後發功，力邀美斯來投。

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美斯離巴塞已成定局 曼城準備以現金加三將求購

美斯離開巴塞在即，他的去向當然是全世界的焦點所在。（資料圖片／Getty Images）

現效力PSG的尼馬，據報早前向球會方面提出簽入美斯，美斯的國家隊隊友迪馬利亞亦有「幫口」，法國《隊報》透露PSG體育總監李安納度與美斯父親接觸，透露有意加入羅致美斯的行列，《隊報》表示美斯爸爸直接向李安納度表明心跡，指兒子已決定加盟曼城。

PSG體育總監李安納度曾與美斯父親接觸，惟對方指美斯已決定加盟曼城。（資料圖片／Getty Images）

除了美斯父親證實兒子已作決定外，加泰餐館老闆在社交網站上載一張與哥迪奧拿的合照，透露哥帥人在加泰，大有機會與美斯洽談轉會一事，二人在曼城再度合作的消息甚囂塵上。

哥迪奧拿與加泰餐館老闆合照，意外曝露行蹤。（Twitter截圖）

美斯四圍踢？放心，改圖啫！（按圖放大）：

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當美斯離隊消息一出，外國傳媒當然曾經傳出美斯加盟祖雲達斯，同樣來自法國《隊報》的消息，祖雲達斯已加入戰團，希望與C朗拿度組成兩大球王的「夢幻組合」，力爭以世界上最強的組合再度衝擊歐聯錦標，惟「煲水味」甚濃。

法媒透露祖雲達斯有意羅致美斯，組成夢幻組合。（Twitter截圖）

巴塞球迷上街支持美斯：

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