【西甲】巴塞會長巴圖美奧涉貪被捕　傳市價6倍聘公關攻擊美斯

美斯父親與巴塞會長巴圖美奧周三（2日）會面後未有成果，美斯的合約談判依然陷膠著狀態。豈料一波未平，一波又起，西班牙《世界報》指巴塞會長涉嫌貪污被加泰警方拘捕。

「巴塞大地震」由歐聯8強慘敗予拜仁慕尼黑開始，引起一連串的連鎖反應，領隊斯迪恩及體育總監艾比度先後被解僱，美斯提出離隊要求，亂局矛頭指向會長巴圖美奧（Josep Bartomeu）。

巴塞隆拿方面著手解決美斯離隊一事之際，早前與美斯父親會面的巴圖美奧，卻突然被加泰警方於當地時間周四晚（3日）拘捕。西班牙《世界報》指巴圖美奧涉嫌貪污被捕，事緣巴塞在今年2月以市價6倍價錢聘用公關公司L3 Ventures Inc.處理球會社交網站事務，當地電台《Cadena Ser》發現該公關公司運作不少社交媒體帳戶，並向與巴圖美奧持相反意見的巴塞人士，包括美斯及碧基等人作出惡意留言，以維護巴圖美奧的形象。

巴塞審計報告否認 警方指不能作準

巴塞方面及後曾經發聲明否認事件，澄清沒有指使公關公司作出相應行動，指L3 Ventures若與相關帳戶有關，將立即解約合約，並保留法律的追究權利，而巴塞與L3 Ventures的合作關係及後在短期內終止。

巴塞今年7月公開一份審計報告，在報告中表明球會沒有委託L3 Ventures對部分巴塞人士作出誹謗，並指巴塞支付L3 Ventures的價錢是合符市價，《世界報》卻指加泰警方認為該審計報告並非最終結果，不能作準。

巴圖美奧被捕，巴塞亂局演變成「巴塞鬧劇」，當中至關重要的美斯會否留隊仍然是個謎。巴圖美奧早前與美斯父親會面，惜雙方各持己見，未能達成共識，阿根廷傳媒透露美斯或9成留隊，留待明年夏天約滿正式離開巴塞。