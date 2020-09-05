【F1】咸美頓宣傳電動車大談環保　為減廢低碳可以去到幾盡？

F1平治車手咸美頓（Lewis Hamilton）近期頻為黑人平權發聲，不只上街示威，還發起行動希望讓更多有色人種加入職業賽車界。身為平治代言人的他，日前在個人Instagram搶先「開箱」最新EQS電動車並大談身體力行支持環保，還說：「等到退休，會以拯救地球為己任。」

「黑帝」在上周於比利時站封王後，生涯已累積89場分站冠軍，不難打破「車神」舒密加所保持的91冠紀錄。日前他在意大利站前，為平治明年才會正式上市的最新EQS電動車作宣傳，原來除了黑人平權運動外，這名英國車手還很關注環保議題。

咸美頓作為平治代言人，為明年推出的電動車宣傳，大談自己減碳的環保生活方式。（Instagram）

為減碳避免旅行



儘管是純電動車，這款全新EQS電動車具有強大的加速感，從時速0加速至100公里不用4秒，總馬力高達470匹，當電池在中滿電的情況下，可以續航將近696公里，該款電池更能在20分鐘內充滿80%電量。咸美頓坦言這是他的新「Dream Car」，「我最近在生活中作出很多改變，希望藉此減少對地球的污染和影響。」他透露從2007年展開其F1生涯後，便盡可能減少旅行，減少任何可能的排碳量，也選擇了素食生活，在賽道外也嘗試駕駛電動車。

咸美頓賽車生涯已累積89場分站冠軍，不難打破「車神」舒密加所保持的91冠紀錄。（GettyImages）

倡平治多生產電動車 退役後專心拯救地球



這名6屆世界冠軍一向都以行動說話，就像他在6月時為黑人平權發聲而上街示威，他在Instagram透露作為一名賽車手，希望能帶來正面與長久的改變，也因此與平治一直緊密洽談，慢慢轉而生產更多電動車型號。「黑帝」深明改變生活習慣不是易事，他正努力學習如何盡自己一分力做得更好，「一小步可以帶來大改變，因此我們必須要了解自己的影響力，如何由日常小事改變到把保護地球放到優先。」

他又說：「而我最後的一步，就是當我踏出賽車這行業後，能專注拯救地球（環保）去為下一代帶來更好的未來。」

咸美頓希望能以自身影響力，為環保出一分力。（GettyImages）

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