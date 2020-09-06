【足球熱話】前巴塞球星行善變出醜　已為人父竟發色情訊息遭退賽

Whatsapp作為溝通工具雖然方便，但在群組中「講錯嘢」，隨時遺臭萬年。曾效力巴塞隆拿和曼城的一代中場耶耶托尼，正正就犯下一次低級錯誤。 耶耶托尼昨晚（5日）在社交媒體發文，就自己近日一次不當言論道歉，他亦因而被踢出原定今日（6日）舉行的Soccer Aid慈善賽。

耶耶托尼於Twitter發出「道歉聲明」，向所有英國足球慈善活動Soccer Aid的參與者道歉，內容中5次提及自己只是「開玩笑」，到底他開的是怎樣的「玩笑」？

英國媒體的報道指出，曾效力巴塞隆拿、曼城、青島黃海等球隊的耶耶托尼，原定參加本年度的Soccer Aid慈善賽，代表「世界名人名宿隊」上陣，他卻在比賽的WhatsApp群組連環發出不當訊息，惹來眾怒兼成為笑柄。

耶耶托尼（中）2018年亦有參加Soccer Aid慈善賽。（Getty Images）

英媒：女足球員向賽會投訴

英國《太陽報》指，37歲的耶耶托尼雖已婚兼有3名子女，卻在比賽的WhatsApp群組中突然發出一段祼女出浴影片，震驚群組內所有人，誰料他卻未收手，續稱：「可以找19個這樣的女孩來酒店，讓大家享受一下。」

雖然耶耶托尼自稱在幾分鐘內已刪去訊息，但慈善賽的目的本是為兒童籌款，托尼的行徑令隊友極度不滿，報道指群組內除了前曼聯球星艾拉，尚有一眾女子足球員及各界名人，群組成員本來言談甚歡，但托尼的行為大大破壞氣氛，有女足球員因而向主辦方聯合國兒童基金會及電視台ITV投訴，更要求將托尼踢走。主辦方一開始僅向托尼發出警告，但成員持續不滿之下，終要求他退賽。

傳聞向賽會投訴的女足球員、及其他參賽名宿：

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耶耶托尼昨日在Twitter發表道歉聲明，他在聲明中5次強調自己僅是「開玩笑」，當中包括：「我的原意是開個玩笑，卻沒有好好考慮其他參加者的感受，我已在數分鐘內刪去訊息、也立刻向群組內所有人道歉……賽事焦點本應是慈善，卻因我開的玩笑而受到另一種注目，這全是我的責任，作為成年人，實在不應開這種玩笑」。

Soccer Aid自2006年開始舉行，多為兩年一度，2018年至今則是每年一度。活動目的是為聯合國世界兒童基金會籌款，當中「主菜」是「英格蘭名人名宿隊」對「世界名人名宿隊」的慈善賽，今年賽事有奧雲、艾殊利高爾、羅比堅尼、費查等壓陣。