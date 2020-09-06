【美斯離隊風波】美斯復操在即　朗奴高文難信任　回收棄將做核心

美斯日前「Ｕ-Turn」，在訪問中表明雖想離開巴塞隆拿，但為了避免與這支效力20年的球隊對簿公堂，不情願下將多留一季。 完成測試後，美斯周一（7日）就會回歸訓練，但對朗奴高文來說已難以對他寄予厚望。蘇亞雷斯、拿傑迪錫、維達爾相繼離隊，他又會如何重振巴塞？

美斯在周五深夜表明將多留在巴塞隆拿一季後，翌日未有即時到巴塞訓練場甘柏體育城報到，但西班牙《馬卡報》指美斯在家完成檢測後，周一就會正式回歸訓練。至於盛傳已與祖雲達斯達成轉會協議的蘇亞雷斯、及傳聞將前赴國際米蘭的維達爾，則如常出席訓練。

《ESPN》曾報道兩人遭朗奴高文勒令獨自訓練，但從巴塞的訓練照片可見，蘇亞雷斯仍與其他隊友同操。巴塞已安排本周末及下周各踢一場友賽，分別對西乙B的泰拉干拿及西乙的基羅納，未知蘇亞雷斯及維達爾會否參與，但美斯倘明天復操，有望在友賽中上陣。

巴塞隆拿操練照片：

回收棄將 重點改造

風波過後，美斯未來一季會交出怎樣的表現，始終難以預料，朗奴高文似乎已準備好培養「新核心」，盡可能減低美斯一旦缺陣的影響。《世界體育報》指，高文的培育對象，正是上季外借到拜仁慕尼黑的菲臘比古天奴。古天奴上季在歐聯4強拜仁以8：2淘汰巴塞一仗中，以倒戈身份入球，最終更捧得歐聯冠軍，令巴塞更顯狼狽。

古天奴在2018年初正式加盟巴塞後，一直未能重展效力紅軍時的光芒，巴塞其後簽入基士文，古天奴終在19/20球季被外借到拜仁慕尼黑，這名棄將最終卻成為巴塞的惡夢。報道指出，朗奴高文早在英超執教愛華頓及修咸頓時，已深知古天奴的能力，他已決定不再將古天奴外借，並在歐聯決賽後向這位巴西中場表明來季將重用他，高文亦深信自己有能力令古天奴重現效力利物浦時的狀態。

古天奴是否終於可獲巴塞重用？（Getty Images）

嚴選蘇亞雷斯接班人 迪比抵買或跑出

在朗奴高文治下，巴塞隆拿與多名荷蘭國腳拉上關係，除了收購利物浦中場韋拿杜姆一事傳得鬧哄哄，西班牙《世界體育報》亦指，朗奴高文為了應對蘇亞雷斯離隊，有意收購曾效力曼聯的里昂前鋒迪比（Memphis Depay）。迪比在里昂是隊長、亦是一名可靠的射手，最重要的是他與曾在國家隊合作的朗奴高文關係甚佳，對於急需建立可靠團隊的高文而言，至為關鍵。

報道指，相對於巴塞另一目標拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez），迪比的吸引之處在於他與里昂的合約明年將屆滿，或令巴塞可以用較低價格購得心頭好，雖然巴塞隆拿與里昂未就轉會達成共識，但相信轉會費將在2500萬歐元左右。