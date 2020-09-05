【美斯離隊風波】美斯接受訪問表明留效巴塞　指家人同聲一哭

阿根廷球王美斯揚言離開從小效力的巴塞隆拿，又有新進展。美斯此刻反口表示，願意留效巴塞隆拿。

美斯於本周二發出需要收件者簽收的「掛號信」，表明要求離開巴塞隆拿，令全世界密切注視。美斯親父飛抵巴塞隆拿與會方，就兒子的合約談判。

巴塞會長巴圖美奧涉貪被捕 傳市價6倍聘公關攻擊美斯

阿根廷媒體放震撼彈 宣稱「美斯90%機會留隊」

美斯表明因為顧及家人，決定留隊。（Getty Images）

美斯父親本已表示兒子去意已決，甚至將會轉投英超的曼城。但美斯如今「轉軚」，表明願意留隊。美斯接受 Goal.com獨家訪問表示不想與「心愛的球會對簿公堂」：「當我跟妻兒傳達離開巴塞的意願，變成了錐心的場面。全家同哭，孩子不想離開巴塞隆拿，不想轉校。」

美斯父親今晤巴塞會長談判 隊友：美斯仍在WhatsApp群組中

美斯指家人含淚說不想離開巴塞隆拿。（資料圖片／Getty Images）

美斯坦言希望在最高水平的賽事競逐，「贏取錦標，角逐歐聯」。他以為自己在季後可以隨時離開，「正如會長（巴圖美奧）一直表示完季後可以自行決定去留」，結果會方卻指我在6月10前沒有示意，所以不能走，「但我們正在極劣的新冠肺炎疫情中作賽」。

美斯坦言這就是他留隊的原因，「因為會長告知我，唯一離開的方法就是支付7億歐元賣斷條款，實在不可能，所以我留隊」。他強調深愛巴塞，不會與母會鬧上法庭，「這球會代表我的生命，我在這裏創造一生」。

阿根廷總統關注美斯離隊 史特加球迷為美斯搞眾籌

美斯在巴塞留下不少美好回憶，但如今與球隊的談判破裂。（資料圖片／Getty Images）

【巴塞球迷上街支持美斯】