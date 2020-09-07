【乒乓】三大國際賽11月中國重啟　黃鎮廷杜凱琹獲邀戰世界盃

國際體壇因新冠肺炎疫情停擺多時，但「新常態」下各項目的國際賽事逐漸重啟，繼足球、籃球、賽車、單車、網球、羽毛球等項目後，乒乓亦快將回歸。

國際乒聯日前已在官網宣布會在11月展開「重啟計劃」，逐步恢復國際賽事，包括2020女子世界盃、男子世界盃及國際乒聯總決賽，全部均會在中國舉行，而不是原定的德國及泰國。

女子乒乓世界盃：2020年11月8至10日 男子乒乓世界盃：2020年11月13至15日

黃鎮廷（左）及杜凱琹（右）在混合雙打戰績驕人，早前亦助港隊取得乒乓所有奧運資格。（ITTF）

男、女子世界盃亦已公布參賽名單，去年各洲冠軍都在名單上，包括亞洲盃及世錦賽女單冠軍劉詩雯、世錦賽男單冠軍馬龍及世界盃男單冠軍樊振東，德國名將波爾（Timo Boll）亦以歐洲盃冠軍身份出賽。

由於亞洲盃及大洋洲盃賽都因疫情未能如期舉行，國際乒聯終按世界排名邀請部份球手，男子世界盃有日本「神童」張本智和、丹羽孝希、香港「一哥」黃鎮廷、及以「外卡」出賽的奧恰洛夫；女子世界盃方面，香港女子球手杜凱琹亦榜上有名，將與伊藤美誠、朱雨玲等名將競逐。

香港已取得的東京奧運資格一覽：