行山｜鍾晴挑戰「西貢三尖」睇魚岩頂　落山後嘆：真係一場夢咁

喜歡上山下海的鍾晴星期日挑戰自己，去行「西貢三尖」之一的睇魚岩頂。她表示這次是她行山以來最辛苦的一次旅程，既要爆林，又要過澗。她感嘆平時做運動非常重要，才有體能完成這次行山之旅。
靠主持TVB旅遊節目《3日2夜》而為人熟悉的鍾晴，近期頻頻行山，繼上星期行龍脊後，周日挑戰高難度路線，與朋友去行「西貢三尖」之一的睇魚岩頂。睇魚岩頂高233米，位於西灣山東邊，附近有燕子岩及罾棚角咀等地。
【鍾晴跟朋友行西貢睇魚岩頂】
通常去睇魚岩頂都會由西灣亭起步，經麥理浩徑行往浪茄方向，過了西灣山之後接小徑登睇魚岩頂，回程可選擇原路折返，或者回到麥理浩徑後，繼續逆走麥徑，到萬宜水庫東壩離開。
據鍾晴在社交網站透露，她們在早上10時起步，途中經歷重重波折，行了5小時，最後她們去到一處沙灘，見到有船家，船家接載她們到相思灣。她落船後感嘆：「今日真係一場夢咁！」
「今日係我行得最辛苦嘅一個山！」鍾晴在社交網站上表示：「全日都係爬山，唔係行山，中途真係好辛苦，小小中暑。」她表示路線本身難行，加上天氣炎熱，難上加難，她續指：「路徑多數都在樹林入面，沿途經過很多石澗，一不留神就好容易滑倒。」她還表示行到「爛手損腳」。
【鍾晴之前行龍脊照片】
她還寫：「要用極大嘅體能，每一步都不簡單，加上天氣炎熱，人體就會流失好多水份，因為水有限，真係要慳住慳住飲。最大得着係，原來我平時做運動係冇白費，因為體能真係靠平時練番嚟。今日真係帶給我一個好好嘅體驗。」
【鍾晴之前的白臘灣行山相】
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鍾晴還行過很多地方：
鍾晴本身熱愛戶外活動，近期行過白臘灣、孖崗山、龍脊、龍蝦灣郊遊徑、小馬山等地。她還迷上玩Wakesurf（無繩滑水），常常在網上分享她的滑水短片，還有玩水時的水著照。
很多女藝人喜歡行山郊遊，例如蘇皓兒：
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