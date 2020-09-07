【港超聯】富力發信轟訓練場地分配欠公允　足總：唔係想點就點

港超球會富力R&F近日去信足總，質疑復操場地分配有欠公允。足總主席貝鈞奇認為，公平與否是「見人見智」。

港超球隊於上周五起陸續復操，在最新積分榜中位列榜首的富力，獲足總安排於有「殺人場」之稱的九龍灣公園足球場練習。富力將帥在首課操練後接受訪問，均批評該場地質素欠理想，令球員受傷風險大增。

【港超聯】四路大軍閉門復操 富力批評場地 球員諷「最佳球場」

【新積分榜】在4支球隊退賽後，港超僅餘6隊參與復賽。（01美術製圖）

富力於九龍灣公園人造草場閉門復操，與另一球隊愉園共用該場地。（資料圖片／袁志浩攝）

寶翠球場不獲解封 足總：希望球會體諒

富力助理領隊許世競今午證實，球會就事件已向足總發信反映意見。他指富力獲分發的場地質素較差，然而足總場地分配機制卻不透明，因此要求對方解釋。

足總主席接受查詢時表示，會方在現有4個球場外，原先曾向政府爭取將軍澳寶翠公園足球場作復操之用，並安排富力於該場地練習。不過，最終寶翠球場未獲批准開放，足總跟政府商討下，無奈將富力編配至九龍灣公園。

貝鈞奇指分配場地是否不公平，是見人見智。（資料圖片／袁志浩攝）

對於場地分配制度，貝鈞奇承認或有不足，但他認為有關安排是「順得哥情失嫂意」，公平與否見人見智，「由我擔任主席的愉園，都用該場地訓練，所以沒有甚麼不公平之說。在限聚令下爭取開場已不容易，場地雖未滿足全部要求，但起碼是復賽的第一步，希望大家能體諒足總已經盡力做到最好。」

傑志上周五在自家訓練基地——賽馬會傑志中心復操，貝鈞奇透露，富力希望改於此處操練。（傑志提供）

富力爭取轉場操練

據了解，富力建議足總安排球隊到賽馬會傑志中心操練，又質疑足總為何不讓各隊輪流使用賽馬會香港足球總會足球訓練中心。貝鈞奇指傑志中心屬「藍鳥」基地，需諮詢對方意見；同時足總若改動任何復操安排，必須先通報政府，「我們也希望盡量解決問題，但『唔係想點就點』，政府有很多限制及要求，若計劃有變動，他們要花時間重新審視。」

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最後，許世競稱足總要求各隊職球員以的士或私家車代步，使球會負擔龐大的交通費用，希望足總能補貼球會、或向政府爭取資助。

貝鈞奇回應指，足總已負責全數病毒檢測費用，希望球會能承擔部份開支，惟仍會嘗試向政府爭取有關資助。富力稱，如未能從足總得到滿意答覆，不排除有進一步行動，惟目前不方便透露細節。