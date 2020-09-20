【英超】曼聯新季首戰慘負水晶宮　新援處子戰入波難救災難級後防

新季英超首周輪空的曼聯周日凌晨（20日）終於登場，但在主場面對水晶宮，卻無法延續上季復賽後的強勢，表現差劣下輸波收場。

曼聯今仗有新援雲迪碧克先列後備，兩中場核心保羅普巴及波基斯費南迪斯正選上陣，休季期間惹上官非的隊長哈利馬古尼亦續任正選中堅，但最終成為焦點人物的，卻是另一正選中堅域陀連迪路夫（Victor Lindelof）。

作客的水晶宮8分鐘已領先，舒洛比在左路進襲，迎擊的連迪路夫苦纏下未能阻止他落底以地波傳中，盧基梳爾又無法箝制遠柱入楔的安祖斯唐辛，終遭唐辛右腳撞射入網，水晶宮打開紀錄。

曼聯防線早早失守，遭唐辛（左）打開紀錄。（Getty Images）

換邊後，戰至67分鐘，蘇斯克查調入由阿積士來投的雲迪碧克，希望能收復失地，但率先成為主角的仍是連迪路夫。74分鐘佐敦阿休禁區內射門省中這名瑞典中堅伸出的右手，主裁判艾堅遜翻看VAR影像後，決定判十二碼予水晶宮。

雖然阿休主射遭迪基亞救出，但VAR再指出迪基亞在阿休射門前，雙腳已稍稍離開門線，判定需重射，本已鬆一口氣的連迪路夫，也不禁蹲下大叫「No！」最終水晶宮換上倒戈的韋費特沙夏操刀射入，將比數拉開至2：0。

然而除了手球有爭議外，水晶宮獲重射機會亦惹來激辯，曼聯名宿艾拉（Patrice Evra）為天空體育出任評述時亦不滿地指：「一開始根本不是十二碼，對於VAR，我真的受夠了，幸好我已退役！否則我一定會衝到邊線、將VAR的攝影機打爛。」

球證艾堅遜翻看VAR影像後，決定將十二碼判予水晶宮。（Getty Images）

落後兩球的曼聯在80分鐘一度燃起希望，雲迪碧克把握對手解圍不遠在禁區右側窄角度射入，追成2：1；但希望僅維持了5分鐘又告幻滅，沙夏在近左路禁區頂持球、轉身，連迪路夫又一次被壓制，終遭沙夏射入一記漂亮地波，為水晶宮鎖定３：1勝局。值得注意的是，雖然水晶宮並非傳統勁旅，但他們亦是自2015年5月以來，英超中作客「Big 6」球隊獲得第二多勝仗的球隊，以9場僅次曼城的10場。

雲迪碧克（中）在地標戰建功，一度為曼聯追近比數。（Getty Images）

+ 3 + 3 + 3

雖然難言是一個人的責任，但連迪路夫的表現之差，令他成為眾矢之的，英國多間媒體賽後都給予他超低評分，其中《曼徹斯特晚報》僅給予他2分，《每日郵報》則將他評為只有3分，形容「有份造成3個失球」。

連迪路夫在休季期間返回瑞典度假，曾遇上街頭劫案，當時他發揮國腳本色抓住一名搶奪老婦手袋的賊人，與同期在希臘惹上官非的隊友馬古尼形成鮮明對比，曾深受讚賞。然而昨晚的差劣表現，觸發球迷怒批，更有一位球迷在twitter上道：「那個被他抓住的賊人，大概正在監倉、望着鏡中的自己，反思為何人生會這麼失敗吧？」這則留言竟獲得不少曼聯球迷認同，有曼迷忍痛留言：「好留言，雖然很心痛但我還是笑了」。