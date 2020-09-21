【環法】樸加查巴黎正式加冕　斯洛文尼亞旗飄揚香榭麗舍大道

斯洛文尼亞車手樸加查（ Tadej Pogačar）周日（20日）環法第21站安全回到終點，成為2020年環法總冠軍，於香榭麗舍大道舉起斯國國旗，成為首名斯洛文尼亞環法冠軍，更是賽事於二戰後最年輕的總冠軍。

今年賽事因為新冠肺炎影響，要改到8月底才上演，車手除比賽進行期間，賽前賽後都會戴上口罩，做足防疫措施。不過，仍有不少車迷於路邊觀戰，部分未有戴口罩，又隨意伸手觸碰車手。

不少車迷到路邊聚集觀看比賽，沒有保持社交距離。（路透社）

慶幸除了賽事總監Christian Prudhomme需自我隔離一周外，一眾車手都未有確診。樸加查致詞時不忘提醒家：「如果你仍未知道，（新型冠狀病毒）會令你生病，而且傳播力強，所以記得勤洗手。」

第21站一班競逐總排名車手都放慢節奏，讓新王者享受最後一站。（路透社）

難以形容「Top of the Top」感覺

21歲的樸加查除了黃色戰衣外，又奪得最佳年輕車手的白衫及爬山王的紅白波點衫，與衝刺王賓尼特（Sam Bennett）合照時，賽會要出動「公仔」代樸查加披上白衫及波點衫。

樸加查賽後說：「就算我是第2或第尾也好，能夠來到這裏已經很好了。頒獎台的最高一級是Top of the top，我不能用言語去形容現時的感受。」

樸加查又奪得最佳年輕車手及爬山王，賽會要出動公仔模型「代穿」兩件戰衣。（路透社）

樸加查高舉環法總冠軍獎盃。（美聯社）

+ 4 + 4 + 4

周一（21日）為樸加查22歲生日，但這名新環法冠軍卻表示自己不會慶祝生日。不過，剛贏得公路單車賽的最高榮譽，就算不慶祝生日，這名斯洛文尼亞車手亦會有不少慶祝活動。

斯洛文尼亞旗首度飄揚環法頒獎台。（美聯社）

賓尼特勝出第21站。（路透社）

第21站比賽雖然為勝利巡遊，但亦是衝刺選手的最後一搏，最終賓尼特勝出，奪得今屆第2場分站勝利。這名愛爾蘭車手以累積380分成為衝刺王，終止史洛伐克「衝刺神人」沙根（Peter Sagan）的壟斷。