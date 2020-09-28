【中甲】港將梁諾恆轟首球　梅州續佔榜首　為胞兄戰決賽打氣

香港足球代表隊中堅梁諾恆（細佬）正效力中甲球隊梅州客家，昨日（27日）的梅州賽區第五輪賽事，梅州以小組榜首身份作客陝西大秦之水，「細佬」以入球助球隊獲勝，續領榜首。

一場未勝的陝西大秦之水對梅州客家一戰至14分鐘，梅州憑一次罰球攻勢，由梁諾恆門前昇起頂入網窩，打開紀錄；換邊後到62分鐘，再由外援吉森頭頂腳踢射入，鎖定2：0勝局。梅州保住不敗身，並繼續在梅州賽區小組列榜首。

梁諾恆頂入中甲第一球後慶祝。（受訪者提供）

受訪稱有好開始 力爭衝超

梁諾恆賽後接受《香港01》訪問時，稱今季中甲有個好開始：「防守球員首要任務是不失球，我們至今5場比賽有4場零封對手，是個好開始，在進攻端入到波也很開心」。「細佬」指出中甲比賽節奏較快，但認為在此環境下也可發揮出此前效力港超的水準，「這個入球證明到自己的能力，給予我信心去為球隊貢獻更多、走得更遠。」

梅州現在位列賽區榜首，梁諾恆也直言目標是「衝超」：「主要目標暫時一定是為球隊拿到（小組）前兩名，打入衝超組，爭取升班。」

梁諾恆胞兄梁冠聰今午（28日）會隨東方龍獅出戰足總盃決賽，與富力R&F爭奪冠軍，「細佬」期望繼續以球衣背上的5號，示意支持「大佬」：「由英國到廣州到梅州，由同一隊到分開，我們都支持着大家，成為大家的最強後盾，穿上我們最愛的5號球衣，就像大家一起上場。」