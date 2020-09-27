【菁英盃】傑志兩小將建功奪季內首冠　南區無緣破錦標荒

傑志跟冠忠南區周日於將軍澳運動場（27日）爭逐今季港超首項盃賽冠軍——菁英盃，傑志憑安永佳、陳晉一及巴拉克等球員交出亮眼表現，以3：1擊敗對手奪冠。

「藍鳥」主帥朱志光賽前明言對此錦標抱平常心，正選派出4位U22球員，包括鄭展龍、巴拉克、史雲斯頓及狀態大勇的陳晉一。傑志由郭劍橋代替王振鵬把關，從美國留學後回流的安永佳出任正中鋒，是他復賽後首度亮相。

至於南區今場是港超年代第三度殺入盃賽決賽，惟過去兩次都功虧一簣，去屆足總盃正是不敵傑志。球隊力爭打破會方「五年計劃」下的錦標荒，但新援佐佐木周和史提芬彭利拿不合上陣資格，令本已不足的人腳更見緊拙，蔡子濤、叢振洪跟陳凱柏等在復賽表現搶鏡的小將擔正。

蔡子濤今仗為南區正選門將。（袁志浩攝）

安永佳職業生涯開齋 南區完半場前扳平

「藍鳥」早段採取主動，安永佳跟羅梓駿先後於右路畸角位對出起左腳射近柱，均未能考驗蔡子濤。及後戰況膠着，傑志頻頻於兩翼突破時搏得犯規，以死球衝擊南區防線。戰至35分鐘巴拉克左路近底線開出罰球，蔡子濤手槌打出不遠，叢振洪於禁區內從後踢跌陳晉一，是後者繼復賽首戰後再度搏得極刑。傑志由安永佳勁射龍門右上角得手，攻入他職業生涯首球，助球隊領先1：0。

傑志前鋒安永佳今季初登職業球壇，終在菁英盃決賽射入職業生涯處子球。 （袁志浩攝）

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蘇沙入替即見效 傑志連下兩城

完半場前南區右路離門30多碼獲得罰球，由陳凱柏長傳至後柱，比圖在無人看管下頂彈地波破網，追成1：1平手。陳晉一此役表現活躍，57分鐘此子左路急勁傳中，安永佳離門6碼頭槌僅僅斜出。傑志中段換入蘇沙加強攻力，64分鐘即見效果，羅梓駿右邊傳入中路，川瀨浩太解圍高而不遠，陳晉一窩利抽射被擋出，但蘇沙上前補中成2：1。

小將巴拉克75分鐘禁區頂妙射罰球入網，傑志擴大比分。尾段南區曾有列文後上助攻施射，但難平反敗局，傑志以3：1勇挫南區，自2017/18年球季後再高舉菁英盃，南區則繼續跟錦標無緣。