【菁英盃】18歲陳晉一膺MVP　傑志重用青訓致勝　朱志光反駁質疑

傑志周日（27日）以3：1輕取南區，相隔兩季後再高舉菁英盃寶座。第二季參戰職業聯賽的陳晉一在決賽光芒四射，最終成為決賽「最佳球員」，但其實他的進步自復賽開始便能看出端倪。

月初剛滿18歲的陳晉一今仗上半場為球隊搏得12碼領先，換邊後把握敵軍失誤勁射被救、由隊友蘇沙補中；至於巴拉克射入的罰球，亦是對手侵犯這位翼鋒所得。

自言準備充足 陳晉一3戰創造6入球

縱觀「藍鳥」於復賽後的6個入球，「一仔」均參與其中，除今場決賽之外，他在首戰鬥東方亦搏得極刑；對理文的聯賽則兩度開出角球助隊友建功，狀態甚佳。他解釋稱自己在兩周備戰期間，被體能教練「Chur到盡」，「日日跑、模擬極端比賽情況，但早已準備好迎接每場挑戰。」

陳晉一短短兩年間長高許多，身型較許多熟齡球員更優勝。（袁志浩攝）

「一仔」結果獲封為本場決賽「最佳球員」，他坦言多得教練團對小將們的信任，對奪冠及得獎感到相當高興。「上季球隊是雙冠王，但自己沒有太多上陣機會。今屆菁英盃8場分組賽都披甲，加上我們這班年青球員夾慣夾熟，一起在決賽展示自己的能力，感覺零舍不同，也特別鼓舞，希望可帶給球隊更多活力。」

傑志重用7名青訓致勝 為「忽視小將」平反

傑志是役正選共有7名自家青訓產品，包括陳晉一、安永佳、李毅凱、羅梓駿、鄭展龍、巴拉克及史雲斯頓，後備席上更有畢頓、趙聡悟、于楊跟張廣然，憑此陣容贏得菁英盃可說是別具意義。

主帥朱志光賽後亦有點感觸，「大軍中超過6成球員由我及傑志一手訓練出來，有人說陳晉一不是球隊青年軍出身（曾效力太陽飛馬），但他最黃金的時間是效力傑志，我們給他機會發揮、變得成熟。」

港超聯及本地盃賽復賽後第一個頒獎禮，一如歐洲賽事般，球員需自行拿取獎牌，而不是由嘉賓頒發。（袁志浩攝）

過往「藍鳥」曾因球隊老化問題嚴重，受外界質疑未有重用小將，朱志光直言「有心人」已被「摑醒」：「年輕未必是出場條件，沒有能力的話只會連累球員。傑志會貫徹這套理念，希望更多小將湧現，繼菁英盃後再在聯賽、甚至為香港爭取佳績。」

至於南區也雖敗猶榮，球隊陣中有陳凱柏、蔡子濤等新星吸引球迷注目。陳凱柏透露球隊爭勝決心大，惟場上踢得緊張，戰術跟預期有出入，「表現尚可吧，早段很魯莽地拿了黃牌，令防守時有顧慮，往後會多加留意。」南區再次與錦標擦身而過，領隊貝可泓仍深信決賽有助球員累積經驗，又指在餘下3仗會全力爭勝，為新球季增添士氣。

【菁英盃決賽圖輯：傑志3：1冠忠南區】