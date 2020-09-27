足總盃決賽．前瞻｜東方富力猶如冤家　兩大主帥細說爭冠心路歷程

2019/20年度球季的足總盃決賽明日在香港大球場上演，東方龍獅跟富力R&F將爭奪冠軍寶座及下屆亞協盃資格。 東方主教練李志堅去年帶領和富大埔作客廣州擊敗「5000萬大軍」封王，對賽戰績佔優，有「富力剋星」之稱；富力主帥楊正光則衝擊個人領軍後首個錦標。 老手鬥新手，究竟兩人如何看待對方？足總盃對他們來說，又有甚麼意義？

球員時代的楊正光在效力南華期間曾三奪足總盃冠軍，那些與隊友慶祝的夜晚、同時享受漫長賽季的完結，是他對這項錦標最深刻的回憶。

然而自2014年正式執起教鞭，光哥竟久未嚐捧盃滋味。上季足總盃八強止步、高級組銀牌於準決賽被淘汰，他認為球隊過於進取，慘痛教訓至今記憶猶新；這位主帥也有自我紀錄的習慣——統計自己從擔任南華主教練起每場比賽的賽果，以反省自己、繼續向前。

富力至今季才首度勇闖盃賽決賽，回顧戰績，光哥坦言未盡滿意，「除了訓練內容，當教練最大的指標就是成績，更甚是冠軍。上季尾跟聯賽錦標僅一步之遙，今趟是第二次距離冠軍這麼近，若能拿下首冠，是執教生涯十分重要的事。」

富力R&F首度殺入決賽，主教練楊正光能否拿下執教生涯首個錦標？（資料圖片／袁志浩攝）

李志堅任副手首奪足總盃 盼體會另一番味道

另一邊廂，李志堅已有四座錦標在手，無獨有偶，他首度高舉的獎盃正是足總盃。「記得當時球隊要在4日內出戰兩項盃賽決賽（先足總盃、後菁英盃），老闆千叮萬矚要球隊好好應對。這是自己的第一次，有種『迎接大事』的感覺。」

堅sir最終助香港飛馬在2016年5月榮登雙冠王，惟決賽前夕球隊由前英超球員奇雲邦特「空降」總領隊一職，他只能擔任副手，他誠言上了寶貴一課。「事實上邦特是高手，我從中學習如何處理賽前及賽後的各種問題。到今天我擁有更多經驗、獨自領軍參加決賽，贏了的話又是另一番味道。」

李志堅帶隊首奪錦標，正是2015/16球季的足總盃冠軍，惟賽前奇雲邦特空降總領隊一職。（資料圖片／鍾偉德攝）

視亞洲賽為最終目標 楊正光冀領富力衝出香港

足總盃冠軍連帶來季亞協盃資格，球隊將代表香港征戰亞洲舞台，這無疑是富力當初參戰港超的主要原因之一。

富力會方季初早已揚言視亞洲賽為最終目標，曾以球員身份代表南華出戰亞協盃的光哥，直言也幻想過自己帶領富力踏足這項大賽的畫面，「其他國家的水平都有變化，情況肯定跟以往不同。南華、晨曦一度跟亞協冠軍失之交臂，我最期待是突破紀錄，帶領香港球隊奪冠。」

富力的背景使它在香港球圈引起不少爭議，惟早前亞洲足協已確認其下季參戰亞洲賽資格。（資料圖片／袁志浩攝）

可是自空降香港、主場設於廣州燕子崗，以至復賽前威脅罷踢等，富力的內地資金背景引起熱議。若說到「代表香港」參戰亞洲賽，更是觸碰不少本地球迷的神經。

光哥明白爭議一直都存在，面對大眾的否定，他這樣解釋道：「近年港超球隊間的距離收窄，也出現爭球員的好現象。本地球員的保障有限，多一支有實力、財力的球隊，對球員跟港足都很正面。足球以外，大家各有想法。但足球世界內，我們為自己的足球事業打拚，專注提升港足發展。」

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作客朝鮮一役印象深刻 李志堅：亞洲賽是使命

至於東方貴為香港老牌球會，對堅sir來說，亞洲賽是使命。

他重提去年率領和富大埔參與亞協附加賽首回合、作客朝鮮球隊黎明FC，指對方隨團職員不斷「探口風」，詢問大埔球員資料，「這是源於『冇人識你隊波』。他們很有信心贏，最後打和，對方看待你的感覺完全改變；亞洲足協的官網又會出現大埔的名字，雖未必是一嗚驚人、石破天驚，但很直接地介紹了香港足球。」

堅sir跟東方之所以渴望贏得足總盃，是希望透過豐富的資源及遠景，藉亞洲賽讓本地球會跟國際接軌、創造商機，以實力向世界展現香港足球。

亞協盃帶領大埔作客黎明FC的附加賽，最令李志堅印象深刻。（相片來源：和富大埔足球隊）

笑對「富力剋星」封號 李志堅望重溫美夢

富力高調的野心及氣勢，堅sir深信對方要贏盡一切，「一來到就想稱皇稱霸」，他雖沒對此特別反感，卻能感受外界對東方的期望。「背負期望是很難得的事情，不希望辜負別人，果真有點壓力，希望能轉化成動力。」

上季大埔作客廣州在雨戰下反勝富力封王，至今仍教球迷津津樂道。堅sir今季聯賽及高級組銀牌亦再挫富力，仿如「剋星」。他笑言「如果係真就好，唔使咁辛苦」，卻指或許只是自己對球員熟悉一點，才能佔優。

決賽前夕，他稱自己不時重溫去年5月4日（大埔封王）的畫面，冀盼當時的激動能延續下去，「上次可能只是我認識的人、大埔球迷激動，希望下一次可以更激動、讓更多東方、香港球迷，甚至香港人激動，這是我最想追求的事。」

去年5月4日，大埔作客擊敗富力封王。完場後那一份的激動，李志堅期望明日可以延續下來。（資料圖片／袁志浩攝）

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楊正光要打破宿命 拒墨守成規

相反，富力近年被堅sir帶領的球隊「食住」，光哥大讚東方板凳深、實力足，而對方無論在球員的選取、球隊的運作上均安排得宜。

可是他不相信宿命，「紀錄是用來打破的。堅sir在橫濱及深水埗時跟我交手很多次，有贏有輸，只是最近差少少。我亦開始摸索到老對手的特點，不會墨守成規。」

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場內冤家 場外朋友 祝彼此好運

兩位教頭場內為錦標爭崩頭，場外早於千禧年代初期已為同一贊助商拍攝足球教學影片而認識，也不約而同地先後執教飛馬跟東方。

光哥認為堅sir目光長遠、着重青訓，並謂要在對方身上學習如何管理球隊，「平時在足總開會，看得出他有自己的執著、且想法獨特，是他成功的原因。他人生資歷比我豐富，會嘗試從他的角度出法，或許會有意外收穫。」

堅sir則稱多年前曾觀察光哥的一課操練，認為對方在鋪排上很到位，做事認真又細心，「他的名字一向跟大球會掛勾，深信一定有長處才獲賞識。」

李志堅及楊正光早於約廿年前認識，明天一戰，兩人各為其主，只能祝彼此好運。（資料圖片／袁志浩攝）

兩人今季就如一對難纏的冤家，因東方跟富力同時競逐聯賽及足總盃冠軍。若任何一方在足總盃落敗，就要透過聯賽冠軍取得亞洲賽入場券。若聯賽仍無法衝冠，就要寄望對方第一、自己第二，才能獲取資格；加上兩隊聯賽最後一輪又互撼，關係微妙。

然而球場上各為其主，明日兩人只求對方在出盡全力，以專業態度示人，給自己及對手一份尊重。