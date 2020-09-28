【足總盃】富力將帥拒評違規風波　李志堅勸同業勿抹殺各界努力

投放5000萬元班費、基地設於中國廣州的富力R&F在港超一直備受爭議，周一（28日）足總盃決賽前夕，更爆出該隊職員疑似違反家居隔離令。然而直至賽後，富力將帥仍對此話題不予置評。

富力職員疑似擅自外出進餐的風波在今場決賽前鬧得沸沸揚揚，最終足總禁止相關人士進場，富力未知有否受事件影響，最終也無緣奪得創會後首個冠軍。

一張疑是富力職員違禁外出的照片，在網上廣為流傳。（網上圖片）

富力將帥拒評論：專注決賽

賽後傳媒對此議題相當關心，把握機會向主教練楊正光了解情況，雖對方未有否認，但說法亦未能消除疑慮。「我在今早才收到此消息，但不太清楚詳情。始終我要專心準備決賽，不會受其他事影響。而足總亦已決定禁止兩名職員入場，完場後我會再去了解多一點。」球隊守將盧均宜受訪，亦僅以同樣答案回應，拒作評論。

富力主帥楊正光稱不清楚有職員疑外出用餐一事。（袁志浩攝）

李志堅望各隊同心協力

相反，東方龍獅總監李志堅則呼籲大眾切忌「捕風捉影」，「當然，有證有據又是另一回事」。他強調自己希望各位足球從業員三思而後行，避免抹殺各單位為復賽而付出的努力，「有人會批評防疫措施沒成效，但做得一樣得一樣，沒有事是絕對的，但都要堅守、盡力去執行，期待各位同心協力，維護香港足球。」

盧均宜：賽程緊密影響體能

富力在3日前才戰畢聯賽對愉園一役，3日後則需於聯賽硬撼傑志，盧均宜跟楊正光都認為賽程十分影響球員體能，是今場落敗的關鍵。楊正光透露球隊特意放棄進攻足球風格，希望以4-1-4-1的陣式抵擋東方「三叉戟」，「奈何埋門質素是勝負關鍵，餘下仍有聯賽冠軍可爭，我們不會放棄。這幾天會多跟球員講解，調節他們的心態。」

富力後衛盧均宜坦言，賽程緊密十分影響體能。（袁志浩攝）

【足總盃決賽：東方龍獅2：0富力R&F】

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