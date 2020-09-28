【足總盃】葉鴻輝將勝利獻離世球迷　艾華頓奪MVP：劍指亞洲賽

經過對上3個球季「四大皆空」，東方龍獅周一（28日）終再一嚐捧盃滋味。主教練李志堅、門神葉鴻輝、入球功臣艾華頓，對這個得來不易的足總盃冠軍，各有感覺。

連帶來季亞洲賽資格的足總盃，最終落在東方龍獅手上。主教練李志堅賽後一如以往高舉右手慶祝，並走向貴賓席、跟東方副主席游永強碰拳。

這位教練直言足總盃是球隊季前目標之一，向「三冠王」邁出了第一步，似乎鬆一口氣。「起碼我的工作完成了一部份，高級組銀牌決賽會盡力而為，但聯賽形勢並不是由我們主導。」

東方龍獅主帥李志堅（左）與副主席游永強碰拳。（袁志浩攝）

東方向「三冠王」進發

球迷早有李志堅力克富力之說，被追到對再度擊敗宿敵有何感覺，善於詞辨的他卻有點語塞，未能即時反應過來。「吓......其實我沒有特別去想對哪一隊，如果說是又贏冠軍，我會開心一點。」

足總盃決賽戰報：東方三季後再捧盃 富力再失冠 職員疑違隔離令被禁入場

+ 4 + 4 + 4

葉鴻輝將冠軍獻離世球迷

富力R&F於決賽尾段狂攻，東方門神葉鴻輝最終仍保持清白之身。這位在東方已效力5季的「老臣子」，賽後有感而發，「大家也知道球隊已3季沒冠軍落袋，久別重逢，很開心，這個冠軍的意義特別大。」

阿輝透露球隊今季在新帥執掌下踢得更搏命，對比賽更有飢餓感。他感謝特意走到山上為自己打氣的球迷，並將冠軍送給其中一位支持者。「近日有一位東方球迷離開人世，賽前很渴望將錦標送給他。現在我們做到了，希望他在另一個世界好好生活。」

足總盃決賽：葉鴻輝（右）救出不少險球，他希望將冠軍獻給一位近日離世的球迷。（袁志浩攝）

艾華頓當選MVP 「踢了精彩一仗」

至於今仗最有價值球員獎項則由東方翼鋒艾華頓奪得，這名尖刀對富力防線構成極大威脅，更攻入鎖定勝局的一球。這位巴西外援在李志堅手上接過獎座，笑得燦爛。「今場賽事對球隊很重要，很高興最終贏得冠軍，多謝每一位隊友如此艱辛地訓練，踢出了精彩的一仗。」

東方來屆將重返亞洲舞台，艾華頓揚言球隊陣容強勁，相信可在亞洲賽中創下佳績，但首要仍是專注在今季餘下的賽事上。