新冠肺炎｜政府放寬體育處所人數限制　21種隊際運動受惠

隨本港新冠肺炎疫情放緩，政府今日（29日）宣布再度放寬各處所人數限制，其中包括遊樂處所及體育處所，令一眾波友毋需再「二打二」。

政府9月11日起陸續重開體育場所，18日重開部份隊制運動場所，收費場地包括包括足球場、棒球場、欖球場、板球場、曲棍球場，室內設施包括籃球場、排球場、投球場、手球場，惟仍受制於限聚令，只容許4人一小組活動，小組之間亦需保持一定距離，對於足球、籃球、排球這些多人隊際運動而言，波友們只得暫時「二打二」。

體育處所人數規定放寬，波友可以再盡情打波。（資料圖片）

不過，政府今日（29日）宣布會在10月2日至10月8日，再度放寬限制，當中在體育處所進行隊際運動時，人數可超越4人，政府在公布中指：「每個場地／球場上的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊制運動的比賽規則」，隊際運動包括棒球、籃球、板球、閃避球、閃避盤、門球、手球、曲棍球、健球、合球、棍網球、投球、匹克球、滾軸曲棍球、欖球、足毽、足球、壘球、巧固球、排球及活木球。

除進行隊際運動外，每個小組仍不得超過4人。在運動時間以外，仍需佩戴口罩。

另外，部份隊際運動設施仍未重開，包括免費戶外隊際球場如足球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、門球場、板球場；公眾泳灘亦繼續關閉。

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