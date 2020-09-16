康文署重開收費足籃球場　打波4人為限　街場解封仍無期

康樂及文化事務署今日（16日）宣布於本周五（18日）起重開收費隊際運動場地，以解體育教練停工之苦，惟免費戶外隊際球場仍繼續關閉。

政府昨日公布將進一步放寬社交距離措施，將解封此前仍未重開的體育場所，康文署今日正式發放「開場」細節。

隊際運動的收費場地包括足球場、棒球場、欖球場、板球場、曲棍球場；室內設施包括籃球場、排球場、投球場、手球場等，將於本周五（18日）重新開放。市民可於明日（17日）起，預訂上述重開的陸上收費康樂設施。

康文署轄下的收費室內籃球場，將在本周五重開。（資料圖片）

不過，由於政府仍維持4人「限聚令」，任何小組訓練不得超過4人，且每個小組間需保持至少1.5米。康文署解釋，此舉是希望讓市民早日恢復運動，亦讓體育教練可盡快重投工作。

此外，各區游泳池（除港島東游泳池、大角咀游泳池、何文田游泳池、屏山天水圍游泳池及青衣西南游泳池外）亦會在周五重開，開放時間由每日上午6時半至晚上10時，當中分三節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。

政府宣布9月18日放寬社交距離措施，泳池重開。（資料圖片/鄭子峰攝）

然而市民一直期待已久的街場則仍重開無期。康文署稱部分康樂設施將繼續關閉，直至另外通知，包括公眾泳灘、免費戶外隊際球場如足球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、門球場、板球場，以及燒烤場、室內兒童遊戲室及貝澳營地。

署方指，會視乎疫情的發展和限聚令的規定，稍後逐步和有序地重開其他隊際活動場地，現階段會繼續暫停開放觀眾席、取消團體作賽及加強清潔措施。

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