【歐霸外圍賽】幸運之神眷顧AC米蘭　互射12碼險挫葡球隊晉級

歐霸盃外圍賽第4圈，AC米蘭作客葡萄牙的里奧艾維，在伊巴謙莫域缺陣下，「紅黑兵團」今仗猶如坐過山車，與對手在法定時間打成1：1平手，加時階段戰至最後一刻才憑12碼追平，在互射12碼階段爭持非常激烈，連兩軍亦要出動門將主射，結果激戰12輪後，當拿隆馬成功撲救，AC米蘭驚險擊敗里奧艾維，取得歐霸盃分組賽的入場券。

AC米蘭在歐霸盃外圍賽先後淘汰愛爾蘭的沙姆洛克流浪及挪威的波杜基林特，與葡萄牙的里奧艾維（Rio Ave）爭奪歐霸分組賽的入場券。AC米蘭箭頭伊巴謙莫域早前染上新冠肺炎缺陣，主帥派奧利派出沙利麥卡斯（Alexis Saelemaekers）及丹尼爾馬甸尼攻堅。

造訪葡萄牙的AC米蘭，在下半場6分鐘打破僵局，沙利麥卡斯禁區頂抽射建功，主隊及後由謝拉度斯（Francisco Geraldes）勁射扳成平手，兩軍在法定時間打成1：1未能分出勝負，需要進入加時階段。

沙利麥卡斯先開紀錄，與主帥派奧利興奮慶祝。（路透社）

豈料加時僅1分鐘，主隊的謝特臣禁區內左腳一射入網，里奧艾維反超前2：1，AC米蘭力追下未有成果。里奧艾維在勝利在望之際，守將保尼夫高域犯下腦筋上的錯誤，跳起未能頂走皮球卻情急下伸出左手，球證隨即吹罰12碼並將該名主隊守衛兩黃一紅驅逐離場，關鍵的12碼由查漢奴古主射中鵠，補時階段扳成2：2，最後以互射12碼決出歐霸分組賽入場券誰屬。

里奧艾維的謝特臣加時僅1分鐘建功，為主隊反超前AC米蘭。（路透社）

Rio Ave centre-back Toni Borevković (23) 🇭🇷 gets a red card after touching the ball with his hand in the penalty area.



Calhanoglu converts the penalty which brings them to the penalty shootout.



Toni, Toni... pic.twitter.com/1gLDIrDaB6 — Croatian Scout (@CRO_Scout) October 1, 2020

里奧艾維今仗多次與歐霸入場券無限接近，卻未能把握機會拿走出線資格。AC米蘭與里奧艾維在互射12碼鬥得相當激烈，兩軍前7輪悉數射入，AC米蘭第8輪主射的哥林保起腳一飛衝天，只要里奧艾維的蒙迪射入便可晉級，但命運之神再一度捉弄主隊，蒙迪的射門全中兩條門柱彈出。

哥林保12碼宴客，差點成為球隊出局的罪人。（美聯社）

兩軍戰至第10輪，兩名門將亦要操刀，當拿隆馬一射中波底高出，而里奧艾維的門將基斯錫克主射更加離譜，猶如解圍一樣高出，繼續未再勝負。AC米蘭的賓拿沙主射被基斯錫克撲出，里奧艾維又有機會了，入球功臣謝拉度斯再度操刀，門柱再救AC米蘭一命。第12輪，卡積亞一射中鵠，當拿隆馬終於成功撲出對手的12碼，結果激戰12輪後分出勝負，AC米蘭以9：8險勝晉級。

當拿隆馬撲出12碼後，眾將衝向與他慶祝。（美聯社）

+ 2 + 2 + 2

兩軍激烈的互射12碼片段：

此外，AC米蘭宣布成功簽入上一圈淘汰的對手波杜基林特前鋒贊斯侯治（Jens HAUGE）。20歲的侯治為挪威青年軍球員，為波杜基林特上陣118次攻入35球。

贊斯侯治將會披起AC米蘭15號球衣作戰。（AC米蘭官方facebook）

英超第4輪直播賽程（按圖放大）：