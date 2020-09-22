【意甲】伊巴謙莫域繼續霸氣建兩功　領AC米蘭兩球淨勝博洛尼亞

瑞典名將伊巴謙莫域與「霸氣」一詞彷彿劃上等號，即將年滿39歲的伊巴，在場上依然入球頻頻。意甲揭幕戰，AC米蘭主場鬥博洛尼亞，伊巴繼續正選登場並梅開二度，領「紅黑兵團」打響頭炮，賽後「牙擦」伊巴再度上線了。

下月初年滿39歲的伊巴謙莫域，剛與AC米蘭續約一年，伊巴早前在歐霸盃第二圈外圍賽「開齋」，交出今季首個入球。意甲首周賽事，AC米蘭主場對博洛尼亞，主帥派奧利繼續派出伊巴前線掛帥，有「新派路」之稱的東拿利（Sandro Tonali）先列後備。

AC米蘭新星東拿利今仗後備入替。（Getty Images）

博洛尼亞主帥米赫洛域派出日本小將富安健洋擔任中堅，面對伊巴謙莫域吃盡苦頭，伊巴以後腳搓過富安健洋起腳，惜射門僅僅斜出。迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）左路傳中，博洛尼亞兩名守衛齊齊「走甩」伊巴，輕鬆跳起頭槌建功，35分鐘打開紀錄。AC米蘭換邊後，賓拿沙（Ismael Bennacer）禁區內博得12碼，伊巴操刀一射中鵠，下半場6分鐘梅開二度。

伊巴謙莫域即將39歲，在意甲賽場仍然毫不輸蝕。（Getty Images）

【重溫伊巴過往金句】

+ 10 + 10 + 10

AC米蘭前線至今仍然依賴伊巴，該名瑞典神鋒全場錄得7次射門，其中4球中目標，伊巴除了兩個入球外，今仗有望「大四喜」，先接應隊友橫傳撞射，可惜射門太過正中，被博洛尼亞門將輕鬆救出，及後AC米蘭一次反擊，查漢奴古傳給伊巴謙莫域並單刀扣過門將，惜起腳時越楣而去。

錯過「大四喜」後，伊巴賽後依舊霸氣，表示或多或少受年紀影響，否則早已攻入4球，「這是今季第2場正式賽事，我依然在提升狀態，所以我依然滿意發揮。球隊獲勝，我有望再攻入兩球，惜事與願違，如果我今年是20歲，攻入多兩球並不是問題，而我就像奇幻逆緣的主角一樣，永遠保持年青不老。」

伊巴梅開二度，協助AC米蘭意甲首仗順利贏波。（Getty Images）

【AC米蘭2020/21球季新球衣】（按圖放大）