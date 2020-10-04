【港超聯】南區日援川瀨浩太將功補過　傑志失分錯過爭標良機

今季港超聯爭標形勢千變萬化，本以為奪冠機會高唱入雲的傑志，今日（4日）鬥冠忠南區卻失分，被對方在完場前6分鐘逼和1：1。競逐港超冠軍的主導權，變相落入東方龍獅手中。

3連勝的傑志在爭冠最後直路不容有失，主帥朱志光盡出加維蘭及高美斯「擺大個頭」，但加維蘭串演右翼。唐建文累積5黃停賽，羅梓駿墮後踢右閘；值得一提是「藍鳥」收起小將陳晉一，左路由丹尼夥拍蘇沙。南區則有陳凱柏頂替休戰的陳港斌，「日本孖寶」川瀨浩太跟佐佐木周擔正，陳肇鈞僅坐後備。

傑志今仗把握力欠佳，全場17次射門8次中目標，都只能取得1個入球。（袁志浩攝）

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南區門前風聲鶴唳 傑志久攻不下

上半場傑志擁壓倒性優勢，8分鐘丹尼後場長傳至禁區內，高美斯一控一射顯功價，埋門卻省中守衛被謝德謙沒收。3分鐘後輪到蘇沙策動攻勢，左路直線切入予加維蘭單刀，出迎的謝德謙及時趕至封走。南區踢到34分鐘才錄得首個攻門，佐佐木周在1打3的情況下由中場推進至禁區邊，右腳狂抽遠柱卻僅僅出界。

完半場前加維蘭在混戰中勁射、高美斯凌空頭槌，都未能助「藍鳥」打破僵局，半場兩軍互交白卷。換邊後南區門前繼續風聲鶴唳，3分鐘內「藍鳥」連番扣關，艾里奧接應基爾頓左路罰球飛頂高出，之後蘇沙偷波後炮轟死角、高美斯的半單刀機會，同樣未能射破謝德謙十指關。

【港超聯：傑志1：1冠忠南區】

川瀨浩太將功補過 南區再成攔路虎

久攻不下，傑志換入陳晉一跟賓紀文，加強兩邊突破及傳中。戰至73分鐘，丹尼斬前，川瀨浩太剷漏，高美斯順勢壓落底線傳中，由加維蘭撞射中內柱入網，「藍鳥」終先開紀錄。不過傑志守門員王振鵬此時意外傷出，需改以郭劍橋把關，朱志光亦用上朴俊烔踢防中，鞏固防線。誰料南區中堅川瀨浩太將功補過，84分鐘頭槌頂成1：1平手。

尾段傑志陳晉一及基爾頓先後於禁區內跌低，疑似被對手侵犯，惟球證何煒昇毫無表示。最終傑志被南區逼和1：1，雖仍以17分排榜首，但比爭標對手東方龍獅及富力R&F多踢1場。由於傑志在對賽成績上比富力佔優，意味爭冠主導權落在東方身上，若東方周二（6日）先贏愉園，煞科戰再擊敗富力，即可鎖定聯賽錦標。