【港超聯】富力謝家強送禮　傑志打多個險勝　餘下兩仗全勝即封王

富力R&F今季僅剩聯賽錦標可爭，另一邊廂傑志贏波的話爭標高唱入雲。兩軍周四（10月1日）於港超聯互撼，傑志上半場中段已領先兩球兼多踢一人，換邊後卻一度被追和。最終「藍鳥」憑蘇沙建奇功，驚險地以3：2擊敗富力，升上榜首，餘下兩場全勝即可封王。

富力在足總盃決賽失利後兩日再戰聯賽，收起林衍廷及基奧雲尼，守將羅拔圖代替停賽的古拿踢防中。球隊中堅杜度此役復出、翼鋒林樂勤擔正，盧均宜則重返右閘位。

至於傑志派出新援加維蘭踢單箭頭，快翼蘇沙復任正選，在左路搭配菁英盃決賽光芒四射的小將陳晉一。守將李毅凱及丹尼先列後備，由艾里奧與朴俊炯握守中路。

今場比賽對爭標形勢相當關鍵，兩軍各不相讓。（袁志浩攝）

羅梓駿把握周煜辰撲出射門不遠，補射得手。（袁志浩攝）

富力上半場先採取主動，10分鐘迪布利禁區頂拗腰撞射，惟角度太正。「藍鳥」17分鐘打開紀錄，陳晉一右路傳中斬至遠柱，加維蘭飛身接應「撻Q」，皮球飛上高空，蘇沙冷靜地心口控定再狂抽，周煜辰擋出不遠被羅梓駿補射入網成1：0。

謝家強接連犯錯 富力少踢一人

富力防線稍不集中，8分鐘後再失一球。謝家強頭槌回後欠力，加維蘭挑過出迎的周煜辰施射，謝家強回身協防卻被球省中右手，球證譚炳煥立即出示紅牌並判罰極刑。富力守將杜度、羅拔圖及周煜辰因不滿判決而一度包圍球證，但結果不得要領。

謝家強補鑊犯手球連環圖：

12碼由加維蘭操刀，第一次因蘇沙偷步入禁區而重射，但這位西班牙前鋒及後仍順利射入，取得加盟傑志後的首個入球。臨完半場前傑志守將被指在禁區內犯手球，惟球證無表示，富力助教更因投訴過激領黃。

基奧雲尼換邊後梅開二度，一度助富力追平。（袁志浩攝）

傑志半場輪換 富力一度追和

下半場傑志見形勢大好，主帥朱志光隨即輪換4人，卻反遭富力乘機逼近。67分鐘艾里奧解圍省中迪布利彈後，後者引球推進再妙傳予基奧雲尼撞射破網成1：2。

9分鐘後，伊高沙托尼輕力挑入禁區，入楔的基奧雲尼勁射得手，富力短時間內追和。不過「藍鳥」始終多打一人，80分鐘丹尼左路扭過林衍廷後再地波傳中，蘇沙「睇到定」狂抽掛網，結果傑志以3：2險勝富力。

傑志拿下爭標關鍵戰，餘下兩場全勝即封王，賽後後備球員擁抱慶祝。（袁志浩攝）

港超聯：富力R&F Vs 傑志

+ 3 + 3 + 3

傑志賽後以8戰16分登上榜首，餘下兩戰鬥無緣爭標的冠忠南區及愉園，只要全勝即可封王。至於富力爭標路再受挫折，現落後傑志兩分排第3，更需先後迎戰勁敵理文及東方龍獅。