【高級組銀牌】東方未贏夠衝三冠　陳曉明：為球員遵守隔離令驕傲

東方龍獅一周內連奪足總盃及高級組銀牌，賽後職球員都劍指聯賽錦標，力爭三冠王。李志堅坦言明白形勢被動，但指會盡力踢，目標是拎盡21分。 屈居亞軍的理文主帥陳曉明就為球員嚴格遵守家居隔離令而感驕傲，似乎另有所指。

東方龍獅今日決賽以兩球淨勝理文，歷史上第11度高舉高級組銀牌，然而這卻是總監李志堅執教生涯首次。他賽後笑指自己比球隊還緊張，感激球員在酷熱天氣及緊密賽程下，仍不惜氣力地踢出部署。

對於連續兩場盃賽決賽獲選「最有價值球員」的艾華頓，他形容對方是「相當難得的球員」，「大家都很熟悉他的踢法，全靠其他隊友走動配合，才令他有機會突圍，這就是關鍵。」

艾華頓今仗交出一入球一助攻，成為東方龍獅奪得高級組銀牌的功臣。（）

力爭三冠劍指聯賽 目標是拎盡21分

李志堅季初由大埔轉會東方，尤記得他在季初曾透露球隊今季以調整為主，目標是來季衝擊冠軍。不過他結果在執掌首季即拿下兩冠，現在回看當初的說辭，是否過於謙虛？李志堅道：「我一直都很謙虛。當初說的是計劃，但足球受其他因素影響，今季已能達到目標，當然更理想。」

東方是現時唯一有機會力爭「三冠王」的球隊，李志堅承認會劍指聯賽。兩周前東方力挫南區，李志堅曾揚言視理文及富力R&F為最大假想敵，對傑志隻字未提。然而傑志現領先積分榜，餘下兩戰全勝即可封王。

【高級組銀牌決賽：東方龍獅對理文 比賽圖片】

+ 4 + 4 + 4

被問到對該言論可有「後悔」，李志堅笑言沒有，因為「人總會犯錯」。「當時也是看分數、賽程去判斷形勢。傑志最多可奪22分，我們則是21分，但兩隊沒機會再遇上，我的宗旨是盡力踢，目標就是拿足21分。」

陳曉明疑另有所指：球員犧牲值得尊重

落敗的理文未能繼去年菁英盃後再在旺角場奪冠，全隊難掩失落。主教練陳曉明讚揚球員為復賽犧牲甚多，似乎暗有所指，「我們代表香港足球員，盡忠職守，這段期間很有紀律地留守在家，就算未能奪冠，也為他們而感到驕傲。」

高級組銀牌賽後報告：艾華頓一射一傳收服理文

「黃黑軍團」中堅余煒廉上半場傷出，出席頒獎禮時更要由隊友攙扶。陳曉明透露這位中堅將送院檢查，或未能趕及在下場對富力的比賽中披甲，但就認為並非影響賽果的主因，「入替的談樂軒也踢得不錯，球隊組織漂亮，埋門機會可能還比東方多，惟勝負只是一線之差。」

理文今季無論人腳、成績及踢法都有明顯進步，對於下季能否以現有人腳再挑戰錦標，陳曉明也沒有答案，「進步非一朝一夕，下季能參賽已很難得，但人腳或許會有變動。」

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