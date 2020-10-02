【高級組銀牌】艾華頓一射一傳收服理文　東方龍獅奪今季第二冠

今季最後一場盃賽決賽——高級組銀牌冠軍戰周五（2日）於旺角大球場上演，由東方龍獅對理文。東方憑巴西翼鋒艾華頓一射一傳，以2：0輕取理文，繼足總盃冠軍後於一周內贏得第二項錦標，向「三冠王」進發。

本地頂級賽事相隔9個月後再度於旺角大球場上演，這場銀牌決賽原定於今年2月9日舉行，因疫情押後至今。東方兩名射手盧卡斯及辛祖因上半季曾為舊東家上陣，不合盃賽參賽資格而缺陣，改由利馬及鍾偉強夥拍艾華頓攻堅，其餘人腳跟足總盃決賽同出一轍。

理文前線同樣有尼迪利累積5黃停賽，澳門前鋒梁嘉恆自年初傷愈後首度擔正，配合雙翼齊飛的鄭兆均與基華尼頓；中堅則起用余煒廉及葡籍外援賓希路。

高級組銀牌決賽：今仗在旺角大球場舉行，縱沒有「甘巴爾看台」，東方龍獅球迷仍找到方法觀賽。（袁志浩攝）

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球迷爬閘睇波一度被趕

旺角場「守衛森嚴」，但球迷總有辦法——爬閘或透過門縫睇波，接近界限街的一方最多球迷聚集，但打氣中途一度遭球場保安阻撓。比賽早段理文對東方兩翼施壓，艾華頓唯有曾走入中路搵食；「黃黑軍團」18分鐘更逼得基頓失誤，沙普夫截得來球後遠射，卻偏離目標，未能考驗葉鴻輝。

東方龍獅早前已奪得足總盃：

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東方站穩陣腳後重拾主導，24分鐘利馬禁區頂起腳試射，余煒廉飛頂解圍，皮球彈高後飛向龍門，結果僅僅出界。5分鐘後艾華頓左路開出角球，門前大漏下由基頓左腳抽射彈地波，均無法命中目標。理文完半場前有梁嘉恆搶點攻門，以及基華尼頓擺脫艾華度後燙射遠柱，全數無功而還。

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艾華頓一傳一射做英雄

余煒廉與黃梓浩相撞後雙雙退下火線，理文改由沙普夫客串中堅。戰至75分鐘，艾華頓左路快放落底，以急勁地波傳中，後備入替的台援陳浩瑋趕及撞射破網，助東方領先1：0。完場前5分鐘艾華頓再有單刀機會，此子推過袁皓俊後射入空門，結果東方以2：0擊敗理文，繼2015/16年球季後再度高舉銀牌，亦是球隊今季第二座錦標。