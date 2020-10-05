【港超聯】理文僅敗富力爭標夢碎　林樂勤加盟一年終開齋

理文正式退出今季港超聯爭標行列，「黃黑軍團」今日（5日）於旺角大球場惡鬥富力R&F，全場縱多次以漂亮組織深入富力禁區，卻未能將皮球送入網窩。富力小將林樂勤一錘定音，理文以0：1憾負，因分數已肯定無法追過榜首的傑志，宣告今季奪冠無望。

理文有多位主力缺陣，余煒廉與列斯奧受傷，黃俊皓、賓希路跟余沛康組成三中堅陣式，以緩解球隊鬧中堅荒。「黃黑軍團」外援沙普夫及亞哥斯達則「坐波監」，中村祐人再度披甲，前鋒尼迪利雖停賽期滿，卻未被列入大軍名單。

富力方面，後衛謝家強因上場領紅停賽，改由杜度夥拍老將羅拔圖，令人意外是射手迪布利坐冷板，小將林樂勤正選登場。

由香港飛馬加盟的黃俊皓（右二）今日客串右中堅，表現搶鏡。（袁志浩攝）

林樂勤頭槌破門 加盟一年終開齋

富力開賽5分鐘獲得一個反擊機會，方栢倫由中場帶到禁區頂，直線傳至後上的基奧雲尼腳下，不過這位入籍前鋒浪費半單刀機會，起腳被出迎的袁皓俊擋走。理文10分鐘由談樂軒策動攻勢，此子輕力將球放入禁區，快翼李康廉趕至並傳中，中村祐人控定擺左腳試射，惟角度太正。

富力中場林樂勤搶點成功，快袁皓俊一步頂入龍門。（袁志浩攝）

+ 2 + 2 + 2

直至完半場前4分鐘，富力終憑角球打開紀錄，身型未算高大的林樂勤搶贏前柱，快理文守將一步頂入大門成1：0。這個入球亦是這位21歲中場加盟球隊後的首度建功，他開心得跑至半場慶祝，才突然回頭走至白界線前，拾回攻門時掉落的髮帶。

林樂勤跑至半場時才回身走向龍門前，搭回頂波是掉落的髮帶。（袁志浩攝）

理文屢現漂亮組織 僅敗富力無緣冠軍

理文若敗陣就肯定斷送爭標機會，下半場球隊重新以四後衛迎戰，也換入鄭兆均及梁嘉恆增強火力。54分鐘兩人即合作創造機會，鄭兆均左路突破，成功尋找梁嘉恆作支點，此子第一時間彈後，由中村祐人掃把腳撞射高出。

理文翼鋒李康廉及後遭杜度剷傷，由張憙延入替，攻力再受影響。球隊雖屢憑組織撕破富力防線，包括談樂軒74分鐘峨眉月頂跟隊友撞牆後燙射近柱死角，但都無法破蛋。

理文換邊後連番攻門，卻始終未能扳成平手，球員十分失望。（袁志浩攝）

+ 2 + 2 + 2

結果富力以1：0小勝理文，賽後跟傑志同得17分，但因對賽成績不及對手而屈居第二。富力煞科日鬥東方龍獅必需搶分，並寄望傑志失分，才有望高舉港超冠軍，而理文落敗後已無緣爭標。