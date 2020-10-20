【足球熱話】J洛迪古斯英超爆紅　皇馬內部質疑施丹用人眼光

哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez）甫加盟愛華頓，立即成為英超新寵兒，他的亮眼表現，帶領拖肥糖令人意外地暫居榜首。 俗語有云「東家唔打打西家」，離開皇家馬德里後事業旋即重返高峰，卻引起他舊東家不滿，有傳皇馬高層質疑主帥施丹用人眼光。

皇馬會長佩雷斯昔日奉行「每年一巨星」政策，誓為球隊建造「銀河艦隊」（Galacticos）偉業 。2013年以1億歐元轉會費引入加里夫巴利（Gareth Bale），刷新當時世界紀錄，2014年世界盃後，再以7500萬歐元從摩納哥買入金靴獎得主哈美斯洛迪古斯。

兩將加盟初期表現對辦，及後受傷患困擾影響上陣機會，至球隊傳奇施丹出任主帥一職，發展隨即急轉直下。施丹不知何故長期冷待兩人，礙於他的名宿光環加上歐聯領軍戰績輝煌，球隊跟從他指示，「占士」多次被外借，巴利變成冷板王。至今季皇馬終於成功送走他們，前者被送到愛華頓，後者仍是賣不掉，終外借至熱刺一年。

用不着的，好心分手原是人人開心的快樂結局，J洛迪古斯的鋒芒，卻刺痛了皇馬高層雙眼。

J洛迪古斯在愛華頓如魚得水。（Getty Images）

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安察洛堤給施丹的一堂課

上季施丹整季西甲只給予洛迪古斯419分鐘上陣機會，今季安察洛堤只用5場比賽此子已上陣421分鐘，並交出3入球3助攻。比起冷冰冰的統計數字，他在場上不斷為隊友鋪橋搭路，幾乎每次傳球均帶來威脅，前鋒隊友卡維特利雲 （Dominic Calvert-Lewin）成為最大受益人，5戰已攻入7球跟熱刺星將孫興慜並列射手榜第一。

近年足球變得更重視高速迫搶和整體戰，令傳統的技術流「10號仔」角色式微，施丹冷待洛迪古斯並非無因。然而身處無論比賽速度和身體對抗性均高於西甲的英超賽場，洛迪古斯不但毫無問題，而且更是如魚得水，因為安帥今夏引入J. Rod的同時，亦買入阿倫盧利奧（ALLAN Marques Loureiro）和杜哥利（Abdoulaye DOUCOURE）兩個掃蕩力十足的中場，將洛迪古斯「擺側」安排他踢右中場，實則任由他在中前場自由活動，防守責任主要由其他隊友負責。

在安察洛堤的信任和鼓勵，以及跟隊友分工合作之下，洛迪古斯踢出令人擊節讚賞的高水平，這支衰落經年的長年黑馬亦搖身為爭標份子。加盟愛華頓前，幾乎全世界懷疑29歲的他難以適應英超，他用表現證明懷疑者是錯誤的。

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「世紀盜竊」刺痛皇馬

西班牙《阿斯報》指出，「有皇馬球會會員對施丹管理洛迪古斯的手法感到失望」。愛華頓得到J. Rod後脫胎換骨，英國傳媒形容這宗轉會交易為「世紀盜竊」（theft of the century），以會長佩雷斯為首的一眾皇馬高層肯定對此感到不是味兒。

皇馬大老最大的不滿可能是，球隊放走如此貴價神將竟分毫未得。關於洛迪古斯轉投愛華頓的轉會費金額眾說紛紜，有指是2000萬歐元，亦有說法是2500萬歐元，後來J. Rod曾效力的阿根廷球會班菲特 （Banfield）嘗試「追數」不果，才驚覺愛華頓原來不費一分一毫的情況下免費得到洛迪古斯。

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+ 4 + 4 + 4

當年班菲特賣出洛迪古斯時，合約包含出售分成條款，故此每逢轉會都「有得分」，今回無緣收錢，順道證實愛華頓免費得到洛迪古斯的傳言。

施丹的惡夢或許尚未完結。他的另一「眼中釘」加里夫巴利近日已傷癒復出，並為熱刺後備上陣18分鐘，即使明顯未操起比賽狀態，表現仍具級數和功架。若連巴利也重拾光芒，質疑施丹的聲音只會愈來愈響亮。

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