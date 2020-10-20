【游泳】台灣「蝶王」首戰ISL　破日本前隊長瀨戶大也世青紀錄

台灣新生代「蝶王」王冠閎在周日（18日）於匈牙利舉行的國際游泳聯賽（ISL）一戰成名，除了打破了200米蝶泳世青紀錄成為了「台灣之光」，擁有韓國「OPPA」臉孔、肌肉炸裂的他，其名字也成了體壇熱搜關鍵字。

18歲的王冠閎（Eddie Wang）目前就讀名門國立臺灣師範大學，他去年在世青賽以1分56.48秒刷新200米蝶全國紀錄，為中華台北隊順利奪得東京奧運資格。然而，很多台灣民眾對游泳選手的認識仍然不深。

獲卡利神鷹隊邀請加盟的王冠閎，是台灣首名出戰ISL職業泳賽的泳手。（SwimSwam）

改寫日本前隊長世青紀錄 PB推前近2秒

今年9月，王冠閎獲得ISL泳隊卡利神鷹隊（Cali Condors）邀請加盟，首度參加ISL的他雖是隊上年紀最小的泳將，卻展現出「大心臟」，於首站出戰擅長的200米蝶泳，即刷新由日本隊前隊長瀨戶大也在2012年寫下的1分51.30秒世青紀錄，並取得第3名。他成為了首名打破世青紀錄的中華台北泳將，同時把個人最佳時間推前了1.59秒，顯露出初生之犢不畏虎的膽識，名字一夜之間躍於國際媒體標題上。

卡利神鷹以美國隊為班底，去年世錦賽6金得主崔索（Caeleb Dressel）是隊友，王冠閎說他第一次訓練就與崔索同組，他坦言與奧運級數泳手一起練習，獲益良多，也享受被「電」（Beat）的感覺：「像亞運之前也參加很多比賽，出去都被『電』，就學會不要管其他人，做好自己就好。」

除了亮眼的成績外，韓流的髮型加上細長的眼睛，王冠閎酷似「OPPA」的外形有不少粉絲。（Cali Condors）

王冠閎與前世青紀錄保持者瀨戶大也在200蝶的分段時間比窗。（SwimSwam）

學界「6金男」神話 18面金牌畢業

王冠閎是台灣男子50、100、200米蝶泳紀錄保持者，事實上，他在中學時期已雄霸學界，高中每年「全中運」都包辦6金，有「6金男」之稱的他帶着18面金牌告別學界，今年畢業前更6度打破大會紀錄。

「天才選手」、「台灣蝶王」，讚頌的稱號在這幾年陸續在王冠閎身上出現，若你想從他身上問出成就「蝶王」的血與淚，這名紀錄保持者卻總毫不猶豫說練習總是快樂的，「就跟打電動的感覺一樣，不會覺得很累，對游泳上癮了，沒有它不行。」

王冠閎完美示範以獎牌「曬你冷」。（王冠閎Instagram）

從小學開始接觸游泳、到中學接受正式訓練後，便不斷突破自己。自去年8月以A標奪得東奧入場券後，愈戰愈勇大概也與放鬆了點的心態有關：「在世青達奧運A標後，覺得自己不論是在訓練上還是比賽中，心境都有所不同。相較於之前很戰戰兢兢的訓練、比賽，現在更有享受訓練成果的感覺。」

年僅18歲的他是台灣的奧運希望，取得東奧資格後，他在去年10月的全運會上勇奪2金5銀1銅、兩破全國紀錄，他坦言那時改變了心境，「不會游起來綁手綁腳的感覺」，讓自己能力與世界級選手更近一步。

王冠閎去年8月以A標奪得東奧入場券，將登上世界頂級舞台。（王冠閎Instagram）

從小學便一直看着王冠閎成長、高中成為他的教練，黃智勇坦言王冠閎最大的優點就是比較刻苦，「他不但比別人有天分，又比別人更努力。」在教練眼中，他是標準頂級運動員的性格，因為他不服輸，即便輸，也會很快把那些不足的地方補強。天份加上努力，成就了現在的台灣「蝶王」。

了解台灣新生代游泳「小鮮肉」：（按圖放大）

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中華台北游泳隊雖不像田徑隊般聚焦，但相信王冠閎的驕人成績和「OPPA」外形能為泳隊帶來更多注目。（王冠閎Instagram）

向偶像世界紀錄撲泳前進

日本隊「飛魚」瀨戶大也因出軌被日本游泳總會禁賽至年底，雖不會被踢出奧運代表隊名單，但因處分退出了ISL。缺少身高和力量的王冠閎，曾說過200米蝶泳世界紀錄保持者瀨戶大也是自己的偶像，「同為亞洲人，身材不像國外選手般壯碩，特別欣賞他對練習和勝利的拚勁。」王冠閎期望自己能有這樣的執着。

瀨戶大也因被禁賽勢影響東奧備戰，200蝶王者的時間彷彿停頓了，堅持不懈的王冠閎正撲蝶游向世界頂尖；偶像的1分48.24秒世界紀錄，也許不遠。

期待王冠閎在東京奧運的表現。（王冠閎Facebook）

港隊已穩奪的東京奧運入場券：