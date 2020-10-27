【學界】學體會新招　三個年齡組別變兩組　邊幾個項目受影響？

受新冠肺炎影響，本地學界賽事等待了9個月的空窗期，惟來到新一個學年仍然未見曙光。香港學界體育聯會先在早前宣布取消9月及10月比賽，其後亦因校隊長時間缺乏訓練及疫情未完全暫緩，學體會決定取消11月和12月的賽事。 然而就着1月份的賽事，學體會今日宣布一項前所未有的安排。學體會決定將A、B、C Grade 3個年齡組別縮減至「Senior」（高級組）及「Junior」（初級組）兩組作賽，9個球類項目將受影響。

本港新冠肺炎疫情一直反覆，為了保障學生安全以及避開人群聚集傳播，學體會於8月時先取消9至10月的中學學界賽事，其後即使各個體育場館最近已重新開放，可是鑑於校隊長時間缺乏訓練，學體會故此再取消10月、11月的學界賽。

今日學體會在網站上在公布港九區中學校際賽事，將不早於2021年1月16日展開，當中比賽年齡組別亦有所調整。包括羽毛球、籃球、足球、手球、投球、欖球、七人欖球、乒乓球及排球9個項目，由以往分為A、B、C Grade 3個年齡組別，縮減至「Senior」（高級組）及「Junior」（初級組）兩組作賽，詳情如下：

●「Senior」為2002年1月1日或之後出生（原本A Grade）+ 2005年出生（俗稱「大B」的B Grade學生） ●「Junior」為 2007年1月1日或之後出生（原本C Grade）+2006年出生的（俗稱「細B」的B Grade學生）

在家都可以未雨綢繆：

「Senior」的種子球隊及分組抽籤會按照2018/19學年的A Grade成績決定，「Junior」的抽籤則會按照去年B Grade成績決定。值得一提是，今年不設升降班制度，也不會頒發紫荊盃；港九區中學校際劍擊比賽個人賽及中學校際壁球比賽個人賽均會取消。

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