【歐聯】C朗鬥巴塞前再接受檢測　意國政府徹查確診衝關事件

祖雲達斯的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）早前國際賽期間確診新冠肺炎，乘私人飛機返意大利。意國政府調查是否違反抗疫指引，C朗或面臨被控。 這名葡國射手仍在自我隔離，但日前已再接受檢測，如果結果為陰性反應，或可趕及在歐聯G組對巴塞隆拿的矚目一戰出場，與美斯合演「球王之戰」。

C朗10月13日確診後乘搭小型飛機如常返回意大利都靈，意國官員認為他違反了衛生指引，又稱其乘坐的私人飛機為「未經批准的私人空中救護車」。

體育部長施巴達科達（Vincenzo Spadafora）指C朗沒有向意大利的衛生部門申請入境許可，如果屬實，祖雲達斯射手或面臨檢控。

C朗連日於網上上載自己在家隔離的照片。（instagram @cristiano）

【C朗染疫時間線（按圖放大）】

+ 3 + 3 + 3

施巴達科達又說：「這病毒教會了我們：沒有人是例外，就算是跟足指引的人也好。最後唯一的解決方法就是留在家中。」

祖雲達斯堅持陣中王牌絕對跟足指引，又指C朗當時得到葡萄牙政府批准才上機，故未有違法。不過，祖雲達斯的聲明未有提及C朗回國是否亦得到意大利衛生部門的許可，只用上「相關部門」的模糊字眼。

C朗確診至今已缺席3場比賽。。（Getty Images）

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】

+ 49 + 49 + 49

五奪金球獎的C朗現時於都靈家中接受隔離，上一次檢測仍得陽性反應，令他難於今周「老婦人」鬥巴塞的歐聯大戰上陣。不過，祖雲達斯主帥派路日前透露，C朗已於家中接受新一輪檢測，「如果有新消息會向外界公布」。

C朗拿度於祖雲達斯對巴塞隆拿前夕再接受檢測，如出現陰性反應，將可趕及復出。（Getty Images）

C朗已缺席祖雲達斯過去兩場聯賽及歐聯對基輔戴拿模，雖然這名歐聯史上最多產射手沒有出現新冠肺炎病徵，但如果新一輪檢測依然為陽性反應，他與美斯的「世紀之戰」將要押後到12月次循環才能上演。

【確診C朗大陣仗返回意大利（按圖放大）】

+ 5 + 5 + 5

有關C朗確診新冠肺炎相關報道：

【意甲】C朗拿度染疫回意惹官員抨擊 祖雲達斯U23群組繼續爆發

球王有特權？ 確診C朗行動自如飛返意大利惹爭議

C朗10日前違隔離令返國家隊 確診前一晚與隊友食飯

C朗拿度帶頭突圍 祖雲達斯7人無視隔離 罰款毫無阻嚇力