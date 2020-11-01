【足球轉會】艾斯高勢成雪藏新目標　傳搵定後路跟好友齊投英超

皇家馬德里中場艾斯高成為球隊的「看台新寵」，上陣時間大不如前，早前曾經向隊友抱怨被投閒置散，曾為球隊奪過西甲及歐聯錦標的他，當然感到不是味兒。 看台睇波感覺當然不好受，或許離開是唯一出路，該名西班牙國腳似乎有意跟隨哈美斯洛迪古斯的腳步，英國傳媒指艾斯高希望加盟愛華頓，與昔日戰友再次並肩。

球員並不是球迷，當然希望落場的是自己，皇馬看台近年也是享負盛名的「雪櫃」，不時看到被投閒置散的球員身影，就如去季自得其樂的加里夫巴利。

艾斯高今季的上陣時間大不如前，雖然時常後備入替，卻明顯不是主帥施丹的首選。艾斯高早前被拍到在後備席發牢騷，並向隊友大吐苦水，講施丹壞話。

皇馬中場後備席發火片段流出 施丹話中有話預示目標出現

艾斯高並非施丹的必然正選，經常以後備身份入替。（資料圖片／Getty Images）

【巴利之前在後備席上玩得出神入化】

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西班牙傳媒其後向施丹問及其事，該名皇馬主帥回應似乎話中有話，「大讚」艾斯高有野心。「講一套，做一套」對施丹是慣常做法，上季多次回應加里夫加利的問題時，同樣向對方「戴高帽」，實質情況不用多說，巴利終在今夏找到「逃生門」，外借熱刺一個球季。

當日有講有笑，如今此情不再？（資料圖片／Getty Images）

另一「逃生」的成功例子，當然要數今夏加盟愛華頓的哈美斯洛迪古斯，該名哥倫比亞球星在「拖肥糖」如魚得水，6仗交出3個入球及3個助攻，並助愛華頓登上榜首，表現毋庸置疑。

英國《鏡報》皇馬有意將艾斯高外借至其他球會至季尾，並附帶下季買入的條款，阿仙奴﹑祖雲達斯及西維爾等球會同樣對艾斯高有興趣。

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J洛迪古斯加盟愛華頓後重生，或啟發好友艾斯高「早走早著」。（資料圖片／Getty Images）

據報今季表現出色的愛華頓亦是潛在買家之一，「拖肥糖」除了戰績彪炳外，亦有不少皇馬元素，現時由前皇馬主帥安察洛堤執教，又有「占士」在陣，有望與二人再度合作，增加艾斯高加盟的可能性。

艾斯高與「占士」私交甚篤，見好友在英超愈踢愈有，或許令艾斯高明白到「走得快好世界」的道理。

艾斯高與J洛迪古斯私交甚篤，如今有望在愛華頓故劍重逢。（資料圖片／Getty Images）

艾斯高在「肥安」麾下不乏上陣機會，在13/14及14/15球季是安察洛堤的正選之一，兩季均上陣超過30場，更在13/14球季贏得歐聯冠軍。

艾斯高相信在安察洛堤心目中有一定份量，倘若他加盟愛華頓的話，正選位置應該「走唔甩」，同時可以改善愛華頓的創造力及板凳深度，對爭奪歐戰資格甚有幫助。

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安察洛堤執教皇馬期間，艾斯高是必然正選。（資料圖片／Getty Images）

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