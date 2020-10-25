【英超】20隊轉會夏季紀錄總結　愛華頓贏到開巷　夏維斯成標王

10月5日夏季國際轉會窗關閉，最後一個交易日，英超雙雄曼聯和阿仙奴均相當忙碌貨如輪轉。曼聯一日簽四將，剛辭退吉祥物的阿仙奴大破慳囊豪擲4500萬英鎊（5000萬歐元）簽入馬體會中場大將柏迪。 疫情之下的轉會窗交投仍然活躍，即使沒有過億大刁，夏維斯以7200萬英鎊（8000萬歐元）成為今夏「標王」，車路士亦以逾2億英鎊擴軍成為最大買家，曼城單是購入兩個中堅已用上過億英鎊，說到最精明買家，也許是安察洛堤帶領的愛華頓。

利物浦（上季排名：1）：堤亞高提升中場主宰力 三叉戟終有強力替補

首奪英超年遇上新冠肺炎疫情，利物浦一度被指奪冠後只會量入為出，領隊高普也表示滿意陣容，不會有重大收購，令人以為用賣走洛夫雲的資金買入左閘森美卡斯，作為羅拔臣替補，交易動作已完。

誰不知留住中場韋拿杜姆後，再跟拜仁傾掂數買入堤亞高艾簡達拿（THIAGO Alcantara），立即令中場級數進一步提升，繼而驚喜地再以4500萬英鎊從狼隊收購迪亞高祖達（Diogo Jota），終為三叉戟鋒線帶來強力挑戰者。原本希望放走哈利威爾遜、古積、奧歷治和沙基利，結果全部賣不出，最後關頭借走古積和威爾遜，小將利安比維斯達（Rhian BREWSTER）則以2350萬英鎊售予錫菲聯。

一個近乎完美的轉會窗，因2：7大敗予阿士東維拉，暴露後備門將實力跟艾利臣相差太遠缺點，適逢卡列奧斯外借柏林聯，替補基本上只剩阿祖安一人，艾利臣由上季開始不時受傷，成為紅軍衛冕路上一大隱憂。對愛華頓一仗中堅雲迪積克重創長唞，對爭標構成致命打擊。

開支：7675萬英鎊

收入：3430萬英鎊

淨開支：4245萬英鎊

(註：轉會費為綜合外電資料，以一次過最高數目計算，跟球會實際操作有別，僅供參考，下同)

【01球評】利物浦衛冕無望？ 可能是英超史上最刺激爭標戰

【利物浦2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

+ 6 + 6 + 6

曼城（上季排名：2）：防線戰力Up 創造力有隱憂

失落英超錦標加上歐聯八強爆冷出局雙重打擊，曼城今季銳意改善防線。繼尼敦阿基後，再以6500萬英鎊購入賓菲加的魯賓戴亞斯（Ruben Dias），單是這兩個中路守將已花過億英鎊，順道將奧達文迪平價送到賓菲加。

陣中已有大批未來戰力的藍月亮，繼續放眼未來，分別從巴甲和比甲購入年輕守將，並買入祖雲達斯年輕前鋒柏保路摩蘭奴（Pablo Moreno），4個小將均隨即被外借。翼鋒利萊辛尼離隊購入費倫托利斯同位替補，可是一代傳奇大衛施華功成身退之後，超凡創造力無法彌補，一切要看主帥哥迪奧拿十分重視的新星科頓，能否成功接棒。

開支：1.51億英鎊

收入：7050萬英鎊

淨開支：8086萬英鎊

【球衣情報】英超20隊戰衣圖鑑 齊向歷史致敬 曼城作客最大驚喜

【曼城2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

+ 7 + 7 + 7

曼聯（上季排名：3）：錯失辛祖買不到中堅 戰績陷危機

上季中波基斯費南迪斯加盟，立即為曼聯打通任督二脈，一度令人期待紅魔趁轉會窗再度提升戰力，甚至重返爭標行列。無奈今夏頭號收購目標查頓辛祖最終因價錢問題傾不成，哈利馬古尼的中堅拍檔又買不到，形勢瞬間急轉直下。

一場由舊帥摩連奴領軍熱刺帶來的1：6恥辱敗仗，對蘇斯克查領軍能力和哈利馬古尼為首的防線質疑聲音再次出現。成功搶得阿積士中場雲迪碧克後，一直未再「入章」，轉會閂窗日才恐慌性連買4將，包括自由身的33歲前鋒卡雲尼、波圖左閘阿歷士迪尼斯和另外兩個18歲天才新星。

中路守將問題始終沒有解決方案，隊長哈利馬古尼早前在希臘捲入襲擊及賄賂案，開季後狀態低迷，連史摩寧亦被賣到羅馬。唯一可靠防中馬迪亦已屆32歲，防線問題令人憂慮。一號門將之爭也值得注意，外借錫菲聯兩季的甸恩軒達臣歸隊兼續長約，正式挑戰近季頻頻犯錯的迪基亞。經歷一個災難轉會窗，曼聯唯一值得慶幸的或許是終於成功清走阿歷斯山齊士。

開支：9987萬英鎊

收入：1800萬英鎊

淨開支：8187萬英鎊

英超．球評｜剖析曼聯新援雲迪碧克踢法 變陣菱形中場的大膽猜想

【曼聯2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

+ 6 + 6 + 6

車路士（上季排名：4）：天價豪華陣容劍指冠軍 惟適應需時

本身人腳充足的車仔，上季踢來前中後三線球員均有級數不足之感。因轉會禁令，夏薩特離隊後未有替補，今夏一次過將儲下的彈藥盡用，豪花過2億英鎊成為全球之冠。

前線買入迪姆華拿，進攻中場有7200萬英鎊的夏維斯和來自阿積士的薜耶治，防線買入李斯特城左閘芝維爾，並獲星級中堅堤亞高施華免費加盟，雷恩門將艾度亞文迪甫加盟即搶走阿列沙巴拿加的正選位置。

球隊人腳不止可排出三隊不同的豪華陣容，級數亦數一數二，各將初步尚在適應期，可以預期全面融入球隊後戰鬥力相當驚人，今季能否染指各大錦標要視乎他們還要多久才發揮出最高水平。

開支：2.25億英鎊

收入：6630萬英鎊

淨開支：1.59億英鎊

【英超】車路士大破慳囊有前科 油主當年入主一口氣連購13人

【車路士2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

+ 13 + 13 + 13

李斯特城（上季排名：5）：失最佳左閘 戰力恐下滑

李斯特城自家青訓左閘芝維爾，是球隊最重要球員之一，2018/19球季以609次衝刺跑，成為英超的衝刺跑之王。失去這個攻守兼備的戰將，上季表現出奇地好的李城今季水平恐會滑落。

他們轉會動作不多，主要是從阿特蘭大以2200萬英鎊簽入邊路守將卡斯泰尼（Timothy CASTAGNE），此子主要為右閘，也可轉守左路。芝維爾轉投車路士後留下空缺，相信會由小將占士祖斯甸（James Justin）頂上。他們亦以3650萬英鎊由法甲聖伊天收購年輕中堅韋斯利科芬拿（Wesley FOFANA），及向羅馬借入翼鋒辛基斯安達（Cengiz UNDER）。

雖然芝維爾難以取代，但李斯特城也是「限米煮限飯」專家，在羅渣士帶領下仍有力繼續扮演攔路虎角色。

開支：5850萬英鎊

收入：5142萬英鎊

淨開支：708萬英鎊

同場加映│汶萊王子未死心 世上最富有球員離李斯特城轉戰葡超

【李斯特城2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

熱刺（上季排名：6）：大師兄回歸 密密手罕有闊綽

熱刺出名慳家，新球場啟用不久遇上疫情，摩連奴亦順應球隊作風，不買貴價貨，改向平價兵埋手。簽入賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）、馬特杜靴迪（Matt Doherty ）兩個工兵型球員，3000萬英鎊有找。他們均切合摩帥重視防守紀律和效率，以及實而不華的踢法，有助提升球隊穩定性。臨關窗前大破慳囊簽入皇馬左閘利古朗，此子側擊力強，令人期待。

今夏買斷的盧施素，在中場鋪橋搭路，支援本已強大的前鋒線，成為哈利卡尼、孫興慜和貝雲積強大後盾。哥林威爾遜及奧尼屈堅斯等前鋒目標人選均旁落，臨尾成功借入「大師兄」加里夫巴利算是一大驚喜。沒有重磅收購，密密買加起來也所費不菲。中堅維頓漢離隊令人惋惜，卻也在意料之中，經歷失望一季，目標必然是重返前四角逐歐聯，競爭激烈加上防線有疑點下難度不低，6：1大炒曼聯一仗顯出決心。

開支：9940萬英鎊

收入：1200萬英鎊

淨開支：8740萬英鎊

【01球評】加里夫巴利回熱刺共患難 摩連奴「位換位」難望大變動

【熱刺2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

+ 5 + 5 + 5

狼隊（上季排名：７）：成功留住兩大神將 破紀錄買天才新星

隊中兩大主力艾達馬查奧爾和魯爾占美尼斯均被列強虎視眈眈，想維持上季予人驚艷表現，必須留住他們。新冠肺炎疫情影響下連豪門也財力不足，最終暫時留人成功。

從波圖購入18歲葡萄牙前鋒小將法比奧施華（Fábio Silva），以一個僅12次在葡超上陣的球員而言，費用高達3500萬英鎊兼打破球會紀錄，實在貴得離譜。相對而言趁巴塞內亂購入右閘施美度，更為上算。連同借用葡萄牙小國腳域陀馬查度，陣中葡萄牙球員再增3人。

花近8000萬英鎊，依然能夠基本達致收支平衡，全因放走祖達、杜靴迪和希達哥斯達三將並賣得好價錢，操盤技巧高超。

開支：7828萬英鎊

收入：7570萬英鎊

淨開支：258萬英鎊

【足球熱話】球迷玩轉狼隊作客戰衣 球會妙計化解設計災難

【狼隊2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

+ 3 + 3 + 3

阿仙奴（上季排名：8）：搶走馬體會神將 留住隊長爭前四

槍手今夏最重要任務還是留住隊長奧巴美揚，他跟球會續約後表明希望成為球隊傳奇。免費從車路士簽入翼鋒韋利安後，前線火力更見充裕。

槍手中前場人腳本已不遜前列對手，最大問題仍是後防。今夏轉會另一重點為防線執漏：買入里爾中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães），另一中堅柏保路馬利正式加盟，加上修咸頓右閘薛迪索拉斯免費加盟，人腳總算足夠。轉會窗關閉前一刻才啟動馬體會中場大將湯馬士柏迪（Thomas Partey）違約金條款，加入這個頂級防守中場，有望改善中後場穩定性。最高人工的中場球星奧斯爾繼續入雪櫃，Big 6今季各有隱憂下重返前四不是夢。

開支：8180萬英鎊

收入：1600萬英鎊

淨開支：6580萬英鎊

【西甲】馬體會轉會完結前32分鐘如夢初醒 眼白白看柏迪投阿仙奴

【歐霸】阿仙奴放逐奧斯爾 落選25人名單 阿迪達早預示前途

【阿仙奴2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

+ 4 + 4 + 4

錫菲聯（上季排名：9）：失去神龍 升班第二季成真正考驗

上季升班馬錫菲聯成功殺上前十，使人始料未及，一大因素是他們借入英超其中一個最突出門將甸恩軒達臣。此子今季已重返曼聯，錫菲聯從已降班的般尼茅夫購入另一新紮門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）取而代之，初步效果差天共地，5輪賽事後尚未打開勝利之門。

升上英超的第二個球季往往才是最大考驗，他們繼續實而不華作風，以1100萬英鎊從打比郡買入麥斯路維和積頓保利兩將，並以卡林羅賓遜換來蘇格蘭國腳翼鋒奧利華布基，再從車路士借入中路守將艾芬安柏度，滿以為「夠砌」，初步效果不似預期，趁英格蘭本土轉會窗限期前從利物浦買入潛力甚高的射手利安比維斯達（Rhian Brewster）博一博。轉會市場開支有出無入之下，淨支出其實不低。

開支：5300萬英鎊

收入：0英鎊

淨開支：5300萬英鎊

【英超】錫菲聯放走前曼聯明日之星 費格遜曾讚天才橫溢

英超回顧｜曼聯班費高CP值低 Big6齊徘徊下游 錫菲聯最物超所值

【錫菲聯2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

+ 3 + 3 + 3

般尼（上季排名：10）：少入少出 小球隊地莊再戰

般尼是另一支上季超額完成球隊，疫情下貫徹小球會作風，只以低價買入狼隊後備門將韋爾諾里斯（Will Norris），彌補祖赫特加盟熱刺後空缺。始終有神勇無比的尼克普比（Nick Pope）在陣，其他門將只是陪襯。白禮頓中場戴爾史提芬斯已是另一主要收購，這個31歲老將以100萬英鎊入手。

老將艾朗連儂和愛爾蘭中場軒迪克亦雙雙離隊，明顯是減磅之舉，英國月前疫情高峰期間般尼會長曾高呼SOS求救，指球會瀕臨破產邊緣，相信是他們轉會市場交投淡靜主因。小球隊以「地莊」再戰，開季不順下淪為降班熱門，形勢相當不樂觀。

開支：100萬英鎊

收入：0英鎊

淨開支：100萬英鎊

【英超】小球會疫情下哀歌 般尼會長：8月仍未重啟球季或將破產

【般尼2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

修咸頓（上季排名：11）：失中場大將 禾仔歸隊添變數

賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）在領隊哈辛赫圖（Ralph Hasenhuttl）指導下，對上兩季進步神速，修咸頓失去這個中場主將，只換來熱刺右閘獲加彼德斯（Kyle Walker-Peters），似乎不太划算。另從法甲買入年輕防守中場伊巴謙馬迪亞路（Ibrahima DIALLO），暫未在英超上陣。

數據上賀積查治看似並不突出，過去4季134次上陣只入5球，他在中場為球隊助攻助守的串連作用其實十分重要，另一中場禾特普斯（James WARD-PROWSE）失去他掩護下相信會踢得較為吃力，連帶影響球隊戰績。幸好射手丹尼恩格斯（Danny Ings）持續上季勇態，關窗前借入舊將禾確特，為進攻增添板斧。

開支：3490萬英鎊

收入：2300萬英鎊

淨開支：1190萬英鎊

【修咸頓2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

+ 2 + 2 + 2

愛華頓（上季排名：12）：中場線耳目一新 「占士」領軍挑戰列強

一次過引入哈美斯洛迪斯 （James Rodriguez）、阿倫盧利奧（ALLAN Marques Loureiro）和杜哥利（Abdoulaye DOUCOURE），愛華頓中場線一下子變得星味與實力兼備，感覺耳目一新。

球隊前線本身已有李察利臣、卡維特利雲和伊禾比等實力戰將，在三大新加盟的中場球星支援，加上主帥安察洛堤的調校下，發揮出真正威力，聯賽5戰過後驚喜排榜首。轉會窗關上前從諾域治買入年輕守將賓葛菲特（Ben GODFREY）和借入瑞典長人門將羅賓奧臣（Robin OLSEN）提升防線實力和深度，重返前十位應無難度，目標相信是一個歐霸席位，按季初銳不可當勇態以及Big 6各有隱憂，甚至有機會爭標亦不足為奇。

開支：6700萬英鎊

收入：180萬英鎊

淨開支：6520萬英鎊

【英超】安察洛堤解讀J-Rod說明書 一關鍵成就愛華頓新英雄

【足球熱話】J洛迪古斯英超爆紅 皇馬內部質疑施丹用人眼光

【愛華頓2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

+ 4 + 4 + 4

紐卡素（上季排名：13）：不再慳家 般茅雙星提升攻力

在孤寒班主艾舒利（Mike Ashley）治下，紐卡素自2017/18球季重返英超後，基本維持英冠級數的班底，每季也顯得相當吃力。今年再次無限接近賣盤，失敗後一改作風，密密手簽入多個球員，名氣最大是般尼茅夫雙星哥林威爾遜及賴恩費沙。

上季以4000萬英鎊來投的祖連頓表現不似預期，加入般尼茅夫雙子帶動下，有望提升球隊前線戰鬥力，從已降班的諾域治以1500萬英鎊引入的左閘查馬李維士助攻力亦甚強，祖連頓不用再在前線孤掌難鳴下，期望可幫助他解放戰鬥力。

開支：3500萬英鎊

收入：0英鎊

淨開支：3500萬英鎊

【英超】沙特財團放棄收購紐卡素 全球環境不穩成褪軚主因

【紐卡素2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

水晶宮（上季排名：14）：留住沙夏 得過且過又一季？

水晶宮轉會動作不多，主要收購只有1600萬英鎊從英冠球隊昆士柏流浪買入進攻中場伊比爾伊斯（Eberechi Eze）。後備門將軒尼斯受傷長唞，本土轉會窗限期前以50萬英鎊超筍價買入曾為英格蘭門將希望的畢蘭特。免費簽入離開利物浦後自由身的舊將尼達利基尼（Nathaniel Clyne）和小將尼敦費格遜（Nathan Ferguson），再次從車路士借用比利時國腳巴舒亞伊（Michy Batshuayi）。賣走多餘鋒將索洛夫後，轉會窗不費分毫還微賺350萬英鎊。

當然比起任何實質操作，對水晶宮而言更重要的是留住翼鋒韋費特沙夏。一場世紀疫情，沒有球隊出得起水晶宮要求的8000萬英鎊標價，留得住他，或許得過且過又一季。鶴臣伯伯帶中小型班，始終有保證。

開支：1650萬英鎊

收入：2000萬英鎊

淨收入：350萬英鎊

【水晶宮2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

白禮頓（上季排名：15）：狂掃平價兵與免簽 投資貴價小將

白禮頓是另一支交投暢旺球隊，買賣人數均多。澳洲中場阿倫穆爾離隊轉戰中超，翼鋒安東尼洛卡特被賣到富咸，兩人加起來賣得近2000萬英鎊，中堅沙恩杜菲被外借到些路迪，37歲鋒將格連梅利被外借至屈福特。

換來的是免費加盟的拉爾拉拿和韋碧克，阿積士中堅祖爾韋特文（Joël Veltman）也只花90萬英鎊。此外他們亦一口氣買入6個21歲以下小將，最貴兩個波蘭小將買入後即借回母會，一個被借去其他球會，兩個放預備組，成為即時戰力只有瑞士前鋒安迪薛基利一人，但他暫未獲派上陣。平價入手即食戰將，投資押注未來博取高回報意味甚濃。

上季外借列斯聯的23歲中堅賓韋特（Ben WHITE）收回己用，此子正被多支強隊虎視眈眈，球隊傳開價5000萬英鎊。轉會窗換馬後，感覺人腳級數上有所提升，今季暫時的落力表現贏到掌聲卻不大得到分數，仍是以護級為目標。

開支：2220萬英鎊

收入：2000萬英鎊

淨收入：220萬英鎊

【白禮頓2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

+ 8 + 8 + 8

韋斯咸（上季排名：16）：保住賴斯當贏 狂清貨斬倉

以韋斯咸班底上季竟要踢到護級，實在不合格，陣中唯一亮點，只有防守中場迪格蘭賴斯。這個英格蘭國家隊新紮師兄成為車路士收購目標，槌仔幫企硬8000萬英鎊轉會費之下，暫時成功留得住人，球隊季初表現亦較上季對辦。

今夏新兵不多，以1500萬英鎊買斷借將湯馬士蘇錫克，另加540萬英鎊買入他在布拉格斯拉維亞的隊友華迪美高法爾，並借入賓福特翼鋒賓華馬和屈福特守將奇治戴臣。比起增兵，他們更積極割價放走5個不合用的球員，疫情中斬倉止蝕兼套現，並借走嚴重缺態的菲臘比安達臣。

不過去季借出助西布朗升班的年輕翼衛迪安加拿，本打算今季留為己用，卻突然賣斷給西布朗，令隊長麥克盧保等球員公開表示不滿。

開支：2480萬英鎊

收入：2280萬英鎊

淨收入：200萬英鎊

【韋斯咸2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

+ 4 + 4 + 4

阿士東維拉（上季排名：17）：豪爽增兵不再魚腩 貴價買入英冠神射手

維拉上季重返英超瘋狂增兵，效果未如理想，球隊依然是靠「維拉柏豪」基亞利殊一人單天保至尊。留在英超的好處是，忠心耿耿的基亞利殊繼續留隊。

驚險護級成功後，今夏再次爽手買人，2800萬英鎊從賓福特簽入去季英冠神射手奧尼屈堅斯（Ollie Watkins），又以1600萬英鎊買入諾定咸森林右閘馬迪卡殊（Matty Cash）、1700萬英鎊從里昂買入車路士青訓出身的翼鋒貝特蘭查奧爾（Bertrand TRAORE）。副領隊泰利身為車路士名宿，跟母會搭上線借入巴克利（Ross Barkley）。四人來投下三線實力同時提升，有望幫輕一下基亞利殊。

不過說到最重要收購，也許是阿仙奴後備門將達米安馬天尼斯（Damian Emiliano MARTINEZ），此子把關技巧出色，加上新冠肺炎停擺期間球隊把握時間建立默契，開季聯賽4連勝兼7：2大炒冠軍球隊利物浦，脫胎換骨的出色表現令人譁然。

開支：7700萬英鎊

收入：0英鎊

淨收入：7700萬英鎊

【阿士東維拉2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

列斯聯（上季排名：英冠1）：全攻型足球悅目高效 狂人領軍劍指前列

時隔16年重返英超，列斯聯狂人主帥比爾沙帶領下的轉會窗果然沒有令大家失望。簽入8個新兵，當中包括由華倫西華加盟的洛迪高摩連奴（Rodrigo Moreno）。這個西班牙國腳級數實力兼備，配合由狼隊加盟的葡萄牙翼鋒希達哥斯達（Helder Costa）、巴西翼鋒拉芬夏比洛尼和連續第三季從曼城借用的年輕中場積夏里遜（Jack Harrison），一條中場線已成型。

他們同時買入弗賴堡正選中堅兼德國國腳羅賓高治（Robin KOCH）和西班牙國腳級中堅迪亞高洛蘭迪（Diego Llorente）改善防線實力，前中後三線均照顧得到之餘，又不像上季維拉那樣改頭換面，基本維持球隊原有軍容，只作局部提升，正常發揮之下，實力應足以在英超馳騁。

首兩輪比賽已轟入7球，全攻型足球令人眼前一亮，剛剛再以3：0清脆擊倒首4戰全勝的維拉，一個夏天開支近億英鎊，目標絕對不止護級，劍指前列。

開支：9700萬英鎊

收入：0英鎊

淨收入：9700萬英鎊

【英超】列斯聯激情回歸 黑暗中領悟審慎理財與爭取成績的平衡

列斯聯升英超｜青春風暴20年前席捲歐聯 22人大軍是時候今昔對照

【列斯聯2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

+ 2 + 2 + 2

西布朗（上季排名：英冠2）：巴利功成身退 級數恐不足

一代名將巴利（Gareth Barry）成功帶領西布朗重返英超，戰至39歲「高齡」才掛靴。球隊今夏已買入多員新兵，級數上未見任何一人具備英超領軍人物實力。

轉會窗關閉前，從辛尼特免費得到已屆36歲的伊雲諾域，一代最強帶刀侍衛活力不復當年，開賽首5輪未響勝鼓，降班穩膽。

開支：4600萬英鎊

收入：100萬英鎊

淨收入：4500萬英鎊

【西布朗2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

+ 4 + 4 + 4

富咸（上季排名：英冠4、附加賽勝出升班）：識玩豪門借將 避免入水貨

贏出英冠附加賽升班的富咸相當識玩，瘋狂從豪門借入6個球員，成功從巴黎聖日耳門（PSG）借入門將艾路拿（Alphonse Areola），從車路士借入羅夫度斯卓克，從RB萊比錫借入翼鋒盧卡文等，並從強隊平價吸納棄將，例如荷蘭國腳級人馬、里昂後備右閘堅尼迪迪，只花約300萬英鎊便能得到，花費不多實力立即直線提升。

課重金買入的安東尼洛卡特（1500萬英鎊）和夏里遜列特（800萬英鎊）均是上季借將，表現理想才在升班後買斷，再從其他球隊借用或低價買入年輕球員博一博。精明消費下，無論能否護級成功，也不會影響球會長遠發展和運作，相當高明。

開支：3400萬英鎊

收入：0英鎊

淨收入：3400萬英鎊

【富咸2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）