港足．一周焦點1｜深水埗增兵　菁英盃入球爭議　底線裁判何時有

港超聯《一周焦點》為大家帶來一個星期以來，本地足球的焦點新聞。 2020年11月第1周焦點： ．深水埗羅致港超兵 ．張志勇掛靴 ．港超重新開放入場 ．愉園、理文再添新兵 ．菁英盃現爭議入球

1. 疫情下新開始：深水埗羅致港超兵

新冠肺炎疫情之下，大埔足球隊、元朗足球隊先後退出港超聯，富力又在開季前一周才宣布散班。新季餘下8支球隊，升班的晉峰採用原有班底，球員多、球隊少，不少球員都未能在超聯落班，有人選擇掛靴、有球員返回家鄉，但甲組的深水埗足球隊卻一口氣羅致多名上季的港超球員，已正式公布的包括許嘉樂、嚴啟華、梁星耀、麥富城、張顥覺及周泊鈞，成為球壇熱話。

效力深水埗不同港超聯的全職模式，球員是以半職業形式踢波，暫時一周訓練三天，薪金亦是逐場計算，必定不及超聯，意味球員需要另覓正職。不過，這支區隊至少給予一眾球員延續足球生涯、重返港超聯的機會，同屬甲組的東區足球隊擁有陳偉豪、陳肇麒等，兩軍相信會成為另類焦點。

深水埗羅致的前港超兵一覽（只列部份）：

2. 疫情下告別：前港腳張志勇暫別球壇

曾效力多支港超球隊，包括大埔、晨曦、元朗、南華及香港飛馬的張志勇，上季因效力的香港飛馬（現名：天水圍飛馬）決定不參與復賽，雙方終解約，新一季球隊減少下，「阿勇」暫未能再於超聯亮相，31歲的他在11月5日於社交網絡表示「職業足球員（生涯）正式劃上句號」。

張志勇近年最教人深刻的，無疑是在2018年以隊長身份領香港隊重奪失落5屆的省港盃冠軍，在廣東省人民體育場昏暗燈光下高舉獎盃一幕，是香港球迷的美好記憶。他同年在「香港足球明星選舉」獲選「最佳十一人——後衛」，是生涯中一大亮點。

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張志勇為香港奪得省港盃：

3. 疫情下的喜訊：重新開放球迷入場 逾2000人次觀賽

香港足總向政府爭取重開賽事予球迷入場多時，終在周四（11月5日）宣布看台重新開放予球迷，在每場觀眾人數不超過場地座位數目75%等條件下，球迷終不用再「爬牆」睇波。賽事重新開放後首周，4場賽事總共有2173名觀眾入場，當中最「旺場」的是周六在旺角大球場舉行的菁英盃B組愉園對東方龍獅一戰，共有850人入場。相信11月21日聯賽展開後，入場人數會有所上升。

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4. 愉園、理文各添新援 荷西安祖回歸港超

愉園今季先後簽入兩名引起話題的外援，包括前曼聯青年軍查理史葛、尼日利亞籍前鋒羅拔奧圖，前者以「紅魔」之名引起球迷注意，後者則在球會職員用心照顧下，以家鄉食品一解思鄉情，故事令人感動。今周再添一位尼日利亞前小國腳艾迪比帝，他與羅拔奧圖齊於周六0：2敗予東方龍獅的菁英盃B組賽事亮相，相信仍有待與新隊友磨合。

理文周日（8日）亦宣布羅致曾在2018年短暫效力東方龍獅的荷西安祖，這名西班牙中堅在2014/15球季曾於西甲的艾爾切上陣，來港落班期間表現亦不俗、上陣5次曾攻入2球，可惜當時加盟東方不久後已受重傷，終黯然返回家鄉療傷，在2019/20球季轉戰西乙B的薩拉曼卡聯隊，曾在西班牙盃32強上陣對皇家馬德里，全季賽事共上陣11場。

5.真係過晒白界？ 菁英盃入球爭議

周日的菁英盃A組賽事，標準流浪3：5傑志一戰出現爭議入球——大演帽子戲法的安永佳，個人第2個入球射中楣底再彈落地，似乎未完全越過白界，當時流浪門將接住彈回的皮球，但旁證舉旗示意皮球已入網，最終入球獲判為有效，傑志因而追成2：2；下半場傑志中堅艾里奧頭槌攻門，皮球疑似已越過白界，但旁證無表示。

先不探討兩個爭議球中，旁證的位置是否確實看到皮球有無越過白界，但在沒有資源起用門線技術或影像助理裁判（VAR）的當下，本地頂級賽事是否至少要盡快起用底線裁判？足總裁判總監張炎有上季初曾稱，底線裁判毋需額外考牌，可考慮在重要賽事如盃賽決賽試行，這場菁英盃的爭議球，或許反映了其迫切性。

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