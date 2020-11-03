【行山】林凱恩趁閒日上大東山賞芒草　約好姐妹郭嘉文行足6個鐘

大東山芒草盛放，每逢周末及假日例必人山人海，如果想享受較寧靜的大東山環境，相信要在閒日上山。在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演安仔女友Bonnie的林凱恩昨日行大東山，上山觀賞芒草。林凱恩選擇的行山路線算是較易行，她跟朋友由伯公坳上山，順走鳳凰徑，行至南山離開。

林凱恩在IG分享，她跟朋友昨日由伯公坳起步，行上大熱郊遊景點大東山，到爛頭營欣賞芒草遍野的景色，之後繼續沿鳳凰徑，經過雙東坳，落到南山，最後搭巴士離開。這段路全程約7公里，她一行人花了6小時行完。

【林凱恩星期一去行大東山】

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林凱恩表示，行大東山令她想起電影《天下無雙》的一句對白：「我們只是俗世間的一粒微塵，天地這麼大。一個深呼吸，就什麼煩惱都沒有了。當你還在糾結不開心的事情上，其實你已經浪費了能夠開心的時間。」她繼續寫：「像這次的旅程一樣，走了6小時，很瘋狂。當認為很累的時候，走着看着感受著四周，又突然安全地到達了。」

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她加了「大東山成功解鎖」及「行左6個鐘要休息返6日」的標籤，相信她是第一次行大東山。林凱恩落山的樣子十分疲倦，她在巴士站分享了剛才追巴士的趣事，她在IG Story說：「頭先我哋差10步就到巴士站，然後以為對面線架巴士閃燈，諗住佢幾好喎，好似想畀我哋上，諗住過去嘅時候，佢yeah（舉起V字手勢），跟住走咗。」

【郭嘉文在IG Story分享林凱恩的行山相】

此外，與林凱恩在2015年參選港姐而結成好友的郭嘉文亦有同行，郭嘉文在IG Story分享了林凱恩的照片；林凱恩在IG Story入面亦有標籤郭嘉文的IG。

大東山高869米，是香港第3高峰，山頂一帶長滿芒草，所以每逢秋日，吸引大量行山人士到訪打卡。近期周末及假期，大東山都擠得水泄不通，遊人如潮。除了芒草外，大東山上「跳板石」亦深受歡迎，吸引很多遊人拍照，另外在大東山及二東山之間的山坡上，還有爛頭營的小屋。

【大東山景色】

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如果以不走回頭路的路線來看，林凱恩由伯公坳上山，到南山落山，已經是最簡單的方法。如果想再輕鬆多一點的話，可以考慮走回頭路，看完大東山的芒草後，回到伯公坳落山。

《愛回家》中的多名演員都很喜歡行山，台前幕後工作人員不時會一起行山，包括鄭世豪、許家傑、林淑敏及袁文傑。他們近大半年行過梧桐寨、青衣自然徑、千島湖清景台、大埔滘、流水響水塘及龍蝦灣郊遊徑。

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