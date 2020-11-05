歐聯｜「曼聯DNA」拉菲爾倒戈挫紅魔　里奧費迪南：唔應該賣走佢

曼聯在歐聯作客以1：2不敵巴沙克舒希，在這支土超奇兵當中，有幾張熟悉的臉孔，包括單刀入波的前車路士前鋒丹巴巴亞及一夫當關的前利物浦中堅史卡迪爾，還有曼聯球迷熟悉的拉菲爾達施華。

彷彿很多年沒有聽過拉菲爾的消息，如今他再出現在曼聯球迷眼前，其實仍只是30歲，正值後衛盛年。當今場曼聯的全英防線遭受炮轟，被批評「空過崆峒派」時，拉菲爾鎮守巴沙克舒希的右路，踢出全場最佳的防守數據。

【巴沙克舒希的3位英超舊將】

拉菲爾作出6次成功搶截，還有2次封阻對手射門，這兩項數據皆為全場最高，他還有4次解圍及1次截斷對手傳球。進攻方面，拉菲爾3次博到曼聯球員的犯規。

【拉菲爾代表巴沙克舒希倒戈曼聯】

他賽後在Twitter留言：「面對我人生中深愛的球隊，那種感覺十分複雜，期待回到奧脫福比賽。」巴沙克舒希會在下輪分組賽作客曼聯，到時拉菲爾將會重返奧脫福球場比賽。

拉菲爾接受曼聯官網訪問時說：「夢劇院是我夢想成真的地方。」巴沙克舒希今場以2：1擊敗曼聯，被問到有沒有奇怪的感覺時，他則說：「在球場上，我沒想太多，只想贏波，但現在訪問講起，其實都覺得有點奇怪感覺。」

周三晚歐聯分組賽戰果：

+ 2 + 2 + 2

曼聯名宿、拉菲爾的前隊友里奧費迪南在Twitter盛讚其表現，拉菲爾禮貌地回應：「多謝，這是我們做隊友的時候，我從你身上學到的。」里奧費迪南還有在Twitter上感嘆：「我們不應該賣走拉菲爾。」

Thank you, I learn from the best thank for everything you teach me when I play with you ❤️❤️ https://t.co/C6DpN7cPBU — Rafael da Silva (@orafa2) November 4, 2020

拉菲爾謙虛回應，指以前在里奧費迪南身上獲益良多。（Getty Images）

如果說費格遜退休是新、舊曼聯的分水嶺，那麼拉菲爾就是代表住舊日曼聯的精神，還盛載住曼聯球迷對舊日美好歲月的回憶。

拉菲爾在2008年與孖生兄弟法比奧加盟曼聯，當時的曼聯如日中天，剛贏得歐聯冠軍。18歲的拉菲爾如初生之犢不畏虎，初登英超賽場，就有亮眼演出，他的踢法充滿侵略性，與加利尼維利及布朗的風格完全不同。

拉菲爾今季守投巴沙克舒希，為球隊出戰歐聯，之前鬥RB萊比錫。（路透社）

鬥戰十足的紅魔小巨人

拉菲爾沒有南美球員的懶散，也沒有不適應英國環境，很快站穩陣腳，他的崛起，令人覺得「曼聯右閘位置未來10年無憂了！」比起足球技術，更令人留下深刻印象的是，拉菲爾的精神。他令人想起阿倫史密夫，身上彷彿流住紅魔的血液，踢法拚命，充滿鬥心，眼神中燃燒住永不熄滅的火焰。

曼市打吡，與倒戈的泰維斯針鋒相對；雙紅會上，挺起矮小的身板與史卡迪爾等利物浦壯漢抗衡。雖然年紀小，雖然身材不夠高大，但拉菲爾像一個小巨人，技術、體型不夠，就用戰意搭夠。

【追憶拉菲爾的曼聯歲月】

+ 4 + 4 + 4

說起代表作，不得不提那場對阿仙奴的足總盃，費格遜排出7後衛「神陣」贏波，當時踢右翼的正是拉菲爾，他跟哥哥法比奧雙閘齊飛。他雖然有時會「火遮眼」，作出一些魯莽粗野攔截，但他那時還年少，大家都相信他只要多加磨練，假以時日就可以找到魯莽與勇悍之間的平衡。

當年曼聯以「7後衛」神陣對阿仙奴贏波，拉菲爾踢右翼。（網上圖片）

費格遜的退休，曼聯面臨翻天覆地的改變，拉菲爾最終在2015年離隊，轉投法甲的里昂，到今年夏天，他離開5大聯賽，加盟土超的巴沙克舒希。遠離主流聯賽，卻有機會讓拉菲爾回到奇妙旅程的起點。

代表巴沙克舒希擊敗曼聯後，拉菲爾表示他的身分由曼聯的對手，變回曼聯支持者，他說：「我希望他們贏到下場英超比賽，這個星期六。」曼聯周末會出戰英超早場，作客愛華頓。

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：