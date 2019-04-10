【帆船人生】8歲起揚帆遊歷廿國　前亞運代表：幫我建立世界觀

香港擁有聞名於世的維多利亞港，但每當提起水上運動，大多數人只會想到游泳。其實除了賽艇、龍舟、獨木舟，還有帆船運動，有一班人在其中默默努力。 今年25歲的帆船運動員祁致立，自8歲開始揚帆出海，還未成年就已經學懂，在大海中靠自己一雙手掌舵前行。曾是亞運代表的他，現時是位建築助理，與一般年輕人不一樣，他不甘心終日埋首手機內，情願與友人見面相聚、揚帆出海。他認為，帆船教會他認識世界，遠多於一個個電子訊息。

在父母的帶領下，Bernard走上了帆船之路。(呂諾君攝)

曬得一身古銅色皮膚的祁致立(Bernard)熱衷多種運動，卻最愛揚帆。生於小康家庭的他8歲第一次接觸帆船，並非父母要他「贏在起跑線」，只因「媽媽很忙」，「我哋有三兄弟姊妹，媽咪全日湊住我哋，冇晒私人時間。如果要『撇甩』我哋，唯一方法就係畀啲嘢我哋玩。」Bernard笑說，加上玩帆船是爸爸年輕時候的夢想，在父母帶領下，Bernard走上了帆船之路。

到世界各地比賽 建立世界觀



未滿18歲，Bernard不能駕車代步，卻可揚帆出海，因應風力、風向，掌舵控制方向，在海中感受自由之餘，亦依靠自己的力量在比賽中爭勝，「細個當興趣，玩到有啲成績，會好想贏，好想玩得叻。」其他小朋友閒時打機，上網，他每逢周末都用來練習，十來歲時終有機會到上海參加全國比賽，之後開始到世界各國參加比賽。「泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、卡塔爾、以色列、澳洲，意大利、匈牙利、法國......細細個已經周圍去，幾年內去十幾廿個國家，帆船係好幫到我建立一個世界觀。」

「普通家庭有邊個小朋友可以同人講，咁細個已經去過歐洲、亞洲十幾廿個國家？因為帆船，我可以。」 祁致立

Bernard玩小帆船為主，如420、470型號等，船身約長12至15呎，由一至二人操控。其後他又參與約35呎長的中帆船，又稱龍骨船。去年他與拍檔二人駕着470帆船，在雅加達代表香港出戰亞運。「玩帆船時，你唔會淨係望住自己架船，要望住個海，望住陣風。譬如話我可以乘住個風衝返近岸邊上返嚟，但就預計會撞爛一啲部件，當刻就要衡量應該做咩決定。」

處理建築圖則 跟揚帆一樣要細心



慶幸得家人和學校支持，Bernard一邊玩帆船，一邊兼顧學業。他在英國修讀三年建築學學位，回港後用兩年時間修讀碩士，現時是一名建築助理，再多兩年左右(前後合共約七年)就可考取建築師資格。自小玩帆船培養了他整齊、有條理的性格，船上小至一個扣子、一條繩都要放得妥當，「其實玩帆船同我平日工作好似，平日處理建築物圖則，都係需要不斷評估計算，亦需預測風險。」

除了是帆船運動員，Bernard現時是一名建築助理。(呂諾君攝)

面對重覆的工作，Bernard會以出海來減壓。(呂諾君攝)

Bernard現在工餘會出海減壓，同事也跟著他揚帆，「幾鍾意嘅行業，難免會有重重覆覆嘅工作，所以要有啲嘢平衡..... 有次我明明病緊，但出完海反而好返。」他加入了香港遊艇會並成為會員，繼續在空餘時間玩帆船運動，「香港一年四季都適合揚帆出海，但有啲人以為要有自己隻船先可以玩，其實好多船隊都會招人一齊玩。」

Bernard說出海時要全神貫注，平日沒餘暇玩電話。(呂諾君攝)

揚帆要全神貫注 沒餘暇玩電話



身處智能電話的年代，都市人一機在手，可以處理很多事情。Bernard雖然沒有「脫俗」得放棄網上社交，但他認為不可沉迷，因此只在沒事做的時候才會玩玩，或有大事發生才會留個紀錄。他的Instagram平均數月才更新一次，除了三月時到意大利旅行，就是元旦日當日了。他認為，揚帆出海需要全神貫注，沒餘暇「玩電話」，「上次去亞運時咪多啲post相囉，有成三張相。」Bernard如此說。

帆船依靠風力而行，倘若突然無風，或湧起大浪，船員都需靈活應變。正因如此，與一般年輕人不一樣，Bernard做事很少說「無所謂」、「你話啦」，因為長久以來，在帆船上並不容許拖泥帶水，每個決定果斷爽快，試想如帆船失平衡將要反掉，是否還有餘暇讓腦袋拖延，慢慢選擇應該跳到哪一邊？