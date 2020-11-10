【足球轉會】祖雲達斯密謀踢走C朗減磅兼套現　派路一句話現端倪

C朗拿度繼今夏一度傳出轉會巴黎聖日耳門（PSG）後，近日再傳離隊消息，跟上次不同，今次不是C朗要求分手，而是祖雲達斯要求飛起他。

現年35歲的C朗拿度，在每天努力鍛煉和加操之下，歲月未有帶來太大痕跡，尤其在比賽速度和身體對抗性相對要求較低的意甲，仍然有上乘表現。由於早前曾患上新冠肺炎影響上陣時間，今季暫時僅4次在聯賽出戰，已攻入6球之多。

然而根據西班牙《體育報》消息，祖雲達斯為免跟C朗2022年合約屆滿時人財兩失，有意在今季尾提早將他賣走。

祖雲達斯被指有意及早賣走C朗套現。（Getty Images）

C朗疑被祖雲達斯飛起

2018年祖雲達斯以1億歐元轉會費，將C朗由皇馬帶到意大利，踏入第三季，共上陣94場已累積71個入球。

由場內表現到場外商業價值，C朗均首屈一指，根據財經雜誌《福布斯》公布的2020年球員富豪榜，他在祖雲達斯人工高達7000萬歐元，遠遠高於一眾隊友，排第二的迪歷特（Matthijs de Ligt）基本人工「只有」1600萬歐元，連同獎金最多可達2400萬歐元，約是C朗的三分之一。另一星將保羅戴巴拿年薪1352萬歐元，只及葡萄牙天王不足兩成。

天價人工，昔日的祖雲達斯負擔得起，疫情之下閉門作賽令各隊收入大減，面對赤字老婦人也要面對現實。

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無法稱霸歐聯 索性放手

《體育報》引述專責採訪祖雲達斯的體育記者Romeo Agresti消息，指出祖雲達斯一方面難以負擔C朗人工，同時考慮到他已屆35高齡，未必會跟他續約，為免2022年約滿時他免費走人，有意明年夏天將C朗賣走，收回部分轉會費。

老婦人內部分析認為，跟35歲的C朗續約風險太高，因此才考慮讓他離隊。即使C朗在意甲表現仍八面玲瓏，惟當年祖記引入C朗，為的是要奪取歐聯冠軍。畢竟無論有沒有他，意甲幾乎都是祖雲達斯囊中物。兩季過去，球隊在歐戰表現不似預期，加入葡萄牙球王後仍只得令人失望的8強和16強出局。

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派路認同卡比路對C朗批評

一場世紀疫情，不止令意甲巨人收入大減，C朗在球隊地位亦大不如前。他多次無視「限聚令」和「隔離令」，行為令人髮指，早前確診新冠肺炎後，仍「行動自如」自行乘坐私人飛機由葡萄牙返回意大利，備受外界質疑和指摘，意大利體育部長史柏達科拿（Vincenzo Spadafora）更多次發言狙擊，為向來正面形象蒙上陰影。

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一代名帥卡比路早前為歐聯分組賽祖雲達斯對費倫斯華路士一戰擔任嘉賓評述時，批評C朗行為自私，「莫拉達很慷慨，上半場嘗試造就C朗，那次沒有成為入球。下半場莫拉達等待C朗傳球，但他等不到，那實在有點自私。」

該仗祖雲達斯順利4：1戰勝對手，賽後主帥派路並未維護C朗，「我常跟陣中球員交談，但落到球場便由他們作出決定。他們的確應該少點自私，早點了結球賽。」即使沒有開名，言語之間，似乎認同卡比路對C朗拿度的批評。就算用語平淡，如此薄責在葡萄牙巨星身上發生還是絕無僅有。

到底是否因為球隊計劃清走C朗，因此派路亦不再客氣、唯他一人獨尊？時間將證明一切。

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