【英超】雲迪碧克投曼聯後聯賽僅上陣75分鐘　蘇斯克查：再坐一會

曼聯中場人才濟濟，即使普巴先列後備，主帥蘇斯克查偏好起用費特與麥湯米尼擔任雙防中，對新加盟的雲迪碧克而言，爭位很難。 登陸英超至今，雲迪碧克僅在聯賽上陣75分鐘，該名荷蘭國腳戰畢與西班牙的友誼賽後直言，曾與蘇斯克查討論上陣時間的問題，蘇帥贈他幾句：「你係叻仔，畀啲耐性，世界好快屬於你」。

雲迪碧克（Donny Van de Beek）今季由母會阿積士轉投曼聯，有望與普巴及般奴費南迪斯組成「黃金中場線」，令不少曼聯球迷十分期待。「曼迷」所期待的3人同場畫面，至今僅在對紐卡素的最後14分鐘同場，而該名「阿積士金童」至今仍未曾以正選身份在英超上陣。

雲迪碧克在場上不惜氣力的踢法，往往在後備入替時為球隊增添活力，英超地標戰後備登場即有進賬。可惜在蘇斯克查的戰術當中，雲迪碧克通常是般奴或普巴的替補，至今僅5次在聯賽上陣，合共僅得75分鐘，對該名在阿積士時為必然正選的荷蘭國腳而言，確實是少得可憐。

雲迪碧克在英超地標戰即有「士哥」。（資料圖片／Getty Images）

荷蘭領隊法蘭迪保亞賽前稱希望透過國家隊的賽事，為雲迪碧克增強信心。披上荷蘭國家隊戰衣，雲迪碧克搖身一變成為球隊主力，今仗以正選身份在友誼賽鬥西班牙，踢足90分鐘外，更在下半場早段攻入追平一球，結果荷蘭與西班牙以1：1握手言和。

雲迪碧克為荷蘭正選踢足90分鐘，並攻入追和一球。（路透社）

周三深夜國際賽焦點賽果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

雲迪碧克加盟曼聯的目標當然不是坐在後備席，如今卻「坐多過踢」，「VDB」卻以正面角度思考，戰畢西班牙一仗後直言，即使後備上陣亦要有價值，「加盟曼聯，上陣當然愈多愈好。如今上陣時間不算太多，我也希望好好運用這些時間，在場上證明，我有能力為球隊帶來不同的元素及改變。」

雲迪碧克在場上不惜氣力，為曼聯增添不少活力。（資料圖片／Getty Images）

「VDB」至今在英超上陣仍然不夠一場的時間，他自言曾與蘇斯克查討論有關上陣時間的事宜，蘇帥指他的「上位」機會遲早來臨，「他（蘇斯克查）告訴我要靜候時機，我在場上的貢獻他看在眼內，只要我繼續努力，帶點耐性，總有一天我的機會就會來臨。」

雲迪碧克直言曾與蘇斯克查討論上陣問題，直言對方表示「上位」機會即將來臨。（資料圖片／Getty Images）

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