【F1】重返土耳其戰車頭搖又尾擺　咸美頓：冰上賽車

相隔9年，一級方程式（F1）重返土耳其，再度在伊斯坦堡公園鬥車。不少戰車在首日練習以「白鴿轉」賀F1回歸土耳其，多個彎位成為「交通黑點」，車手失控頻頻。咸美頓及韋斯達賓直言賽道的抓地力十分差，與冰上賽車分別不大。

土耳其的伊斯坦堡公園賽道（Intercity Istanbul Park），上一個舉行的F1分站已經是在2011年，當時效力紅牛車隊的華迪爾輕鬆奪冠，9年前曾出戰土耳其站的車手，只剩下華迪爾﹑咸美頓及佩雷斯3人如今仍在角逐。

對上一次的土耳其站由當時效力紅牛的華迪爾輕鬆奪冠。（資料圖片／Getty Images）

9年前曾出戰土耳其站的3名車手：

車迷引頸以待，F1終回歸土耳其，在周五（13日）舉行首兩節的練習賽後，相信與車手及車迷的想像中的落差甚大。賽道在首節練習前曾經下雨，加上場地溫度偏冷，輪胎不在工作溫度，戰車在賽道上十分掙扎，入彎時失控「飛街」及「白鴿轉」鏡頭時常出現，平治保達斯及紅牛韋斯達賓同樣遇到相同情況。

土耳其站首節練習精華片段：

相比首節練習，第二節場地較為理想，乾地加氣溫較高，車隊們紛紛把握時間，盡早找到戰車的最佳設定。不再「濕滑嘅公路」，加上F1車手並非「粗心大意嘅司機」，惜「白鴿轉」依然頻頻，4號﹑7號及14號彎變成「交通黑點」，佐治羅素及拉高倫等車手同在以上彎位「中伏」。

土耳其賽道多個彎位變「交通黑點」，多名車手在周五練習時「中伏」。（Twitter截圖）

土耳其站第二節練習精華片段：

今年的戰車比2011年的戰車，在各方面當然比當年優勝，根據在德國紐保林賽道及西班牙巴塞隆拿賽道的圈速，今年戰車大概快當年5秒。不過，在賽道狀況及氣溫的因素下，今年練習的圈速大不如前，當年華迪爾1分25.049秒取得頭位，首節練習最快的韋斯達賓做出慢10秒的1分35.077秒，即使有所改善的第二節，最快的「韋少」依然難越雷池半步，只能造出慢3秒多的1分28.330秒。

韋斯達賓與咸美頓皆直言賽道就像「冰上賽車」，可見賽道的抓地力有多差，「咸爺」完成練習後更稱，因賽道而失去鬥車的樂趣，「土耳其的賽道是一流，但如今賽道狀況不佳，所有輪胎在賽道上亦未能發揮，就像在冰上賽車一樣，完全失去賽車的樂趣。他們大曬金錢在重鋪賽道，但效果比重鋪前更差。」

咸美頓指賽道狀況差，炮轟不理解為何重鋪賽道。（路透社）

輪胎供應商倍耐力（Pirelli）向車隊提供3種最硬的輪胎，在15度左右的空氣溫度下，車胎一直未能進入適當的工作溫度，並出現「顆粒化」（Graining）的問題，所以在抓地力不足下，失控鏡頭頻生。

倍耐力的負責人表示，當時決定使用最硬3種輪胎時，並不知道賽道曾進行重鋪，增添土耳其站的變數。

F1最後4站賽程（按圖放大）：