【國際游泳聯賽】何詩蓓夥絲祖唐　4X100自接力游出超世績時間

香港女飛魚何詩蓓（Siobhan）今晚出戰於匈牙利布達佩斯舉行的國際游泳聯賽（ISL）準決賽，與瑞典名將絲祖唐聯手游出3分25.82秒，較荷蘭隊於2014年世錦賽創下的3分26.53秒世界紀錄更快，惟今次比賽由不同國籍選手聯隊出戰，故國際泳聯（FINA）不會視作接力世界紀錄。

第二屆ISL展開了近一個月，今季10支泳隊經過10場初賽後，何詩蓓效力的衛冕隊Energy Standard乘第二名強勢，今晚迎來第一場準決賽，完成兩日的準決賽後，最高分的兩隊將晉級至12月舉行的決賽。

何詩蓓今日出戰ISL準決賽，勝泳隊於4x100自接力奪得5連勝。（SwimSwam）

剛在周二（10日）才刷新200米自由泳亞洲短池紀錄的Siobhan，挾史上第4快之勇出戰準決賽。她先偕隊友於女子4X100米自由泳接力賽登場，此前泳隊在該項賽事中未逢敵手，今季4戰全勝。

游第一棒的Siobhan最終助泳隊以3分25.82秒奪得5連勝，其100米分段時間錄得51.35秒，未能打破個人的51.14秒亞洲紀錄。

何詩蓓在4x100自接力未能再刷新個人保持的亞洲紀錄，可望明日衝擊200自亞洲紀錄。（SwimSwam）

由瑞典名將絲祖唐率領的Energy Standard，女將們在4x100自接力游出的時間，超越了由荷蘭隊於2014年世錦賽創下的3分26.53秒世界紀錄，然而因國際泳聯（FINA）不會承認由不同國家泳手游出的接力紀錄，Energy Standard的時間不會當作新世績。

瑞典女將絲祖唐在最後一棒游出51.27秒，助泳隊游出超越世界紀錄時間。（SwimSwam）

Energy Standard女將們在4x100自接力游出的時間，超越了由荷蘭隊於2014年世錦賽創下的3分26.53秒世界紀錄。

其後Siobhan轉戰400米自由泳，在上月以3分58.58秒刷新香港紀錄的她，今日僅游出4分00.10秒，未能再創新紀錄。

Siobhan在今季初賽8個賽日內，6度刷新亞洲紀錄，其200自時間更與同隊隊長、瑞典女將絲祖唐（Sarah Sjostrom）的世界紀錄僅相差0.76秒，可望在明日賽事全力衝擊世界第一。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：