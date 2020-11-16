【英超．路斯一分鐘球評】征國際賽變十字軍　熱刺成最大贏家？

呢幾日朝朝瞓醒，打開「拉SCORE」，心情就好不安。 我捧熱刺，你可能係利迷，佢可能係曼迷，但係此心如一。無論出唔出場，踢唔踢足，好擔心你捧嗰隊啲主力。

凌晨英格蘭歐國聯作客比利時，賽果根本唔重要，只關心修夫基條友仔出邊個。結果，Harry Kane又做「人民勞模」，踢足90分鐘，好在無事無幹完場。

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利物浦防線主要傷兵：

本來仲摩佬上身，鬧緊修夫基使人唔使本。但係「神軒」半場唔見咗，芝維爾攤咗喺度，利物浦同車路士球迷，又無奈又受傷害。熱刺暫時無人「返唔到嚟」，算執身彩，事關熱刺未來兩場賽程，正是先遇曼城再鬥車路士。

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卡斯柏舒米高代表丹麥對冰島，出迎時遭對手猛撼，傷情未確定。（Getty Images）

肺炎疫情又來過，四處行走猶如空運病毒。本土賽事密麻麻，球員極度疲憊。當歐國盃外圍賽全部完成，難道不可以暫停一下友賽同歐國聯？對着空蕩球場，入球還是炒上看台，一樣無聲無息。與其挑戰「對空櫈掟壽包」的奇幻場面，不如休息一下避免「No return date」。

英格蘭負比利時出局 利物浦車路士各損一大將

芝維爾甫加盟車路士已站穩陣腳，這樣一傷，未知會否缺陣。（Getty Images）

利物浦今季曾因肺炎或傷患而缺陣的球員：

+ 8 + 8 + 8

英超第9輪直播賽程（按圖放大）