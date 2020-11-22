【德甲】夏蘭特轟4球賽後又放笑彈　多蒙特怪物級金童登場創紀錄

德甲「神童球隊」多蒙特近年積極網羅全球新秀，擁有艾寧夏蘭特（Erling Haaland）和查頓辛祖（Jadon Sancho）兩大皇牌、更有祖迪比寧咸（Jude Bellingham）和基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）在手，但也還未夠。 今晨對哈化柏林，「鋪路」出道已數年的莫高高（Youssoufa Moukoko），千呼萬喚下終登場。

意大利《都靈體育報》昨日公布年度「歐洲金童獎」，終由艾寧夏蘭特脫穎而出，擊敗排第2位的巴塞隆拿小將安素法迪、和列第3的拜仁慕尼黑翼鋒阿方素戴維斯，當選新一代球壇金童。

艾寧夏蘭特轟入德甲生涯首個「大四喜」。（Getty Images）

夏蘭特也無負這個最新榮譽，多蒙特今晨作客哈化柏林，儘管半場落後一球，但換邊之後多蒙特判若兩隊，夏蘭特亦展現出驚人的速度、走位、射術和把握力，下半場開始僅4分鐘已完成反超前，最終他獨力轟入4球，加上拉菲爾古里路建功，多蒙特終以5：2大勝，將與榜首拜仁慕尼黑之間的差距收窄至1分。

夏蘭特連轟四球亦成為一大里程碑，不單是他個人登陸德甲以來首次「大四喜」，他為多蒙特上陣22場聯賽攻入22球，也打破漢堡名宿施拿（Uwe Seeler）所保持、首22場德國頂級聯賽射入20球的紀錄。

對手哈化柏林賽後也透過Twitter向夏蘭特致敬，事關挪威前鋒今晨在Twitter發文道：「今早起床時收到了一個大驚喜（指歐洲金童獎），再以4個入球和一場勝利結束了一天！」哈化柏林也分享了這則帖文並留言道：「原來（入球）機器也要睡的嗎？」

哈化柏林致敬夏蘭特：

夏蘭特個人轟4球當然搶鏡，但今仗尚有另一主角，就是多蒙特鋪陳已久、在今仗作處子戰的神童前鋒莫高高，終於在85分鐘上陣，入替夏蘭特交出職業生涯首戰，以16歲零1日之齡，刷新德甲最年輕上陣紀錄。德甲今季修例，將一隊球員上陣年齡下限，由17歲下調到16歲，這亦造福了2004年11月20日出生的莫高高。

莫高高在青年級別早已破盡入球紀錄，上季他以14歲之齡挑戰U19聯賽，20場後已攻入破紀錄的34球，堪稱「怪物級新星」；多蒙特更在今季將他提升上一隊，待他周五（20日）滿16歲後，即在周六派他上陣。

莫高高的誇張入球紀錄：

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莫高高的名氣大得早在14歲之時已獲Nike看中，簽訂一紙1000萬歐元的合約，即使本人住在多蒙特訓練場的宿舍，但要供養身在漢堡的父母，也是遊刃有餘。如今正式在德甲登場，相信他的商業價值將更上層樓。

莫高高一直備受矚目，千呼萬喚下終於作出職業生涯第一戰。他的發展又能否更勝前人？（Getty Images）

常在賽後訪問放笑彈的夏蘭特，在轟入4球後亦忍不住以舊東家贊助商紅牛開玩笑：「老實跟你說，我半場的時候喝了罐能量飲品，所以長了一對翼，之後就踢得很好了。」

雖是入球功臣，但夏蘭特受訪時亦大談莫高高，他此前曾指莫高高「比同齡的我更厲害」，今次再次大笠高帽：「我很想跟他一起踢波，我認為他是目前世界上最有才能的球員，他年紀只得16歲零1天，這真的太驚人了，他的未來成就會很大，有他在陣中是我們的幸運。」

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