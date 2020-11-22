01球評︱摩連奴突然鹹魚翻生之謎　疫情助攻The Special One重生

世紀疫情之下，全世界都是輸家，足球界也不例外。失去入場球迷和門票收入，比賽冷清清沒有氣氛，球員一個接一個確診，濃縮賽程傷兵不斷堆積，有些球隊如利物浦，湊齊人開波已要感恩。 疫境中有一個男人，卻如漆黑之中螢火蟲一樣鮮明出眾——摩連奴。接連敗走皇馬、車路士和曼聯之後，The Special One為何突然能夠鹹魚翻生？

摩連奴（Jose Mourinho）式的穩守突擊高效足球，由2000年一路紅遍2010年，2003/04球季帶領波圖爆冷奪得歐聯冠軍，轉戰英超即破盡紀錄下二度封王兼橫掃本土錦標，奠定頂級名帥地位。

摩連奴跟熱刺是天作之合？（Getty Images）

三度敗走 狂人一度淪落

未能助藍軍班主艾巴莫域治一圓歐聯夢，轉戰意甲一拍即合，率國際米蘭連奪聯賽和歐聯後，風風光光到馬德里尋找新挑戰。高效足球遇上銀河艦隊，命中注定是水溝油。一方面不幸面對史上最強的巴塞隆拿，另一方面鎮不住強大的皇馬更衣室，辛苦贏到一次西甲冠軍，球迷依然不賣帳，陣中C朗拿度亦抱怨，「竟然要我防守」，唯我獨尊的一代名帥，敗走班拿貝。

做生不如做熟，重返車路士初時還好地地，慘在高估自己在球員心目中地位，抨擊美女軍醫Eva Carneiro後惹來陣中王牌夏薩特為首一眾球星不滿，2014/15球季才英超第三度封王，2015年底即黯然離隊。

步出史丹福橋，走進夢戲院，首季即為曼聯奪得歐霸，一度予人無限憧憬，誰知只是一場虛火。跟保羅普巴不和至訓練期間擦槍走火，戰績不濟士氣低落，球會二揀一之下，選擇8900萬英鎊先生，放棄摩連奴。連續三份工敗走收場，哥迪奧拿和高普二人取代他成為頂級名帥指標，「搞唔掂90後」兼「戰術老套過時」，摩連奴的風光歲月似已走到盡頭，想不到柳暗花明又一村。

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失意領隊與球隊的天作之合

在曼聯後期，摩連奴不再意氣風發，失意的他經常失控罵傳媒、罵球員、罵球會，儼如被害妄想症上身，要求大家「respect respect respect」，其實處於執教生涯前所未有的低潮——在皇馬和二度執教車路士，就算離開也滿懷自信，紅魔鬼和普巴顯然令他首次「懷疑人生」。

教練生涯失業11個月，出乎意料留在英超執掌另一倫敦球會熱刺。一個高傲的「過氣」教練，一班有實力只欠獎盃的球員，一支很久沒有贏過冠軍的球隊，一場世紀疫情，產生意想不到的正面效果。

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摩連奴來到熱刺在球員面前重拾霸氣。（Getty Images）

摩連奴鹹魚翻生之謎：

原因1. 一班欠缺獎盃的球員

摩連奴對上三份工三次敗走，全部都是跟陣中球員產生磨擦有關。他總是要求下屬乖乖聽命，皇馬球星不受落，車路士和曼聯新一代球員也受不了。來到熱刺，情況截然不同。陣中沒有一個球員球會級別贏過重要錦標，唯一只有隊長洛里斯在國家隊為法國贏過世界盃。

2018/19球季歐聯決賽不敵利物浦未竟全功後，熱刺跟前領隊普捷天奴一起陷入低潮。阿根廷人離隊收場，摩連奴走馬上任，一班球會生涯掛零的球員，遇上一個無寶不落的領隊，為獎盃他們願意全對領隊唯命是從，情況跟摩連奴首次到車路士情況相似。

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+ 4 + 4 + 4

原因2. 一個高傲的「過氣」教練

摩連奴總是待在任何球隊不超過三球季，跟他性格有極大關係。他不止要求球員絕對服從，連帶球會管理層也要聽他指揮，由轉會市場到球隊大小事務他也要過問，並要配合他的要求。生涯初期在葡萄牙幾乎年年轉工，往往都是跟球會高層鬧不和。

離開曼聯後，他職業生涯首度經歷空窗期，11個月在家中韜光養晦，摩連奴說自己變成一個「全新的人」，較以前變得溫和謙遜。從他的言談之間，那份傲氣仍存，不過確實較往日從容自在，領軍擊敗舊主曼聯後沒有趾高氣揚、落敗不再是「全世界在陷害我」，近日還開始玩Instagram盡展幽默感，可見他確有一定改變，重拾緊張成績與談笑風生之間的巧妙平衡，更努力向社交媒體進發，拉近跟陣中年輕球員距離。

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原因3. 一支很久沒有贏過冠軍的球隊

無論在皇馬、曼聯以至他第二度執教車路士，球會管理層均向他設下不少關卡，球員轉會買賣也不再完全聽他旨意，熱刺卻不一樣。對上一次頂級聯賽冠軍已是1960/61球季的事，足總盃也要數到1990/91，最近一次錦標是2007/08年奪得的聯賽盃，難怪他們經常被北倫敦死敵阿仙奴以至其他強隊球迷恥笑獎盃櫃空空如也。

這樣的環境，正好適合摩連奴。熱刺剛興建一個全英國最漂亮的新球場，他們渴望充實獎盃櫃，自然樂於配合摩帥的需要。從今夏轉會重心，已可見盡是他喜愛球員的類型：狼隊右閘馬特杜靴迪和修咸頓中場賀積查治均是實而不華的工兵，左閘利古朗是乖仔一名，借用加里夫巴利略為意外，惟他成功令這個威爾斯球星不介意當後備，也是功力所在。

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原因4. 一場世紀疫情

如果說疫情之下最大得益者，那毫無疑問會是摩連奴。不難想像，就算是己隊球迷，領先任何球隊之下堅持「泊大巴」穩守突擊，很難不意興闌珊甚至喝倒釆。如果全場球迷吶喊助威，高叫熱刺進攻進攻進攻，球員很難不受影響。

偏偏一場世紀疫情，沒有球迷之下，全場只有摩連奴一人高聲呼叫，就如今仗對曼城，熱刺球員每次觸球，摩連奴都會大叫向球員發出指令，眾將專注領隊要求，他在場邊叫足90分鐘，一班球員果然不惜氣力跑足90分鐘。

摩連奴將賀積查治當成馬基列尼來用，牢牢看守迪布尼。（Getty Images）

沿用車路士初代勝利方程式

上季摩連奴接手後，陣中兩大主將孫興慜與哈利卡尼一再受傷影響戰績，經過疫情球季停擺，兩人傷疲盡起下今季進入巔峰狀態。一套4231雙防中陣式，他將穆沙施素高（Moussa SISSOKO）和賀積查治（Pierre HOJBJERG）放在中場掃蕩，尤其把後者當成馬基列尼（Claude Makélélé）來用，防線壓力頓時大減，不必要失球減少，成績自然穩步上揚。

去季以6500萬英鎊創下球會紀錄轉會費加盟的尼當比利（Tanguy NDOMBELE），加盟後不久即受傷患困擾，之後一直未能尋回節奏和狀態，予人感覺相當迷惘。摩佬今季買入賀積查治，有他跟施素高在後，尼當比利化身艾辛（Michael Essien），進攻時可放心上前，在中前場助攻助守，拾回最強大的自己。

摩連奴執教之下，熱刺防線穩固程度明顯提高，他將首次執教車路士的勝利方程式照辦煮碗搬到同為倫敦球會的熱刺，前線有改造為助攻王的哈利卡尼配合快馬孫興慜，一招穩守突擊，「橋唔怕舊，最緊要受」，遇正賽程超濃縮版本的世紀疫情賽季，說不定能為熱刺帶來久違的冠軍。

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