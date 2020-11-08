【01球評】曼聯贏波蘇斯克查再次保住份工　紅魔留住他弊多於利？

曼聯經歷聯賽、歐聯兩連敗，一度傳出領隊蘇斯克查帥位不穩，遇上季初大勇的愛華頓，順利3：1輕取對手，挪威人亦暫時「保住份工」。 即使全取3分，蘇B帶領之下紅魔鬼距離重拾輝煌仍長路漫漫，至關重要的問題是：他真的是命中注定的「那個人」嗎？

傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）2013年退休後，曼聯經歷過莫耶斯、雲高爾和摩連奴三任主帥，前者具備英超經驗，荷蘭人名氣夠響，摩帥更是兩者兼備的頂級名帥。

三人不約而同敗走奧脫福，名宿傑斯曾短暫領軍，球隊陷入危難之際，另一名宿蘇斯克查「捱義氣」接過帥印，至今已近兩個年頭，合共領軍出戰102場比賽。

他成功將幾乎沉沒的巨艦穩定下來，曼聯如今需要的是再次贏得錦標，不是聯賽盃或足總盃，只有英超和歐聯才能滿足曾在聯賽呼風喚雨的巨人。蘇斯克查做得到嗎？

3：1贏愛華頓，蘇斯克查保住曼聯領隊一職。（路透社）

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數據篇：勝率較高普首100仗更佳

如果單以勝負數據判斷，蘇斯克查的領軍表現並不遜於其他名帥。以利物浦領隊高普為例，他帶領紅軍首100仗，50勝29和21負，攻入182球，失108球，平均每場得1.79分，勝率50%。

蘇B在曼聯首100仗，56勝20和24負，攻入186球，失104球，平均每場得1.88分，勝率56%，數據上稍勝高普。

數據不俗，就代表蘇斯克查是「那個人」嗎？可能是時候停一停，想一想。

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背景篇：蘇斯克查的長處

談起蘇斯克查，不得不提他上任時的背景：前領隊摩連奴跟球員關係愈來愈差，尤其與陣中王牌中場保羅普巴（Paul Pogba）更是「相見如冰」，甚至一度在訓練場內口角再「互睥」，這個性格十足的葡萄牙領隊鎮不住更衣室，繼車路士後再次不敵「90後」，黯然下台。

這個時候全世界已認定普捷天奴將會接任，只是他當時仍為熱刺主帥身份，曼聯於是先由蘇斯克查出任看守領隊，等待球季完結才順利過渡。相對摩連奴的唯我獨尊，蘇B為人親切友善，就算有紅魔名宿光環，仍低調實幹毫無架子，自然深受球員愛戴。當年退役後他曾在2008至2011年期間曾帶領預備組3年，普巴正是其中一員，讓他懂得如何處理麻煩多多的法國球星。

蘇B在試用期交出14勝2和3負近乎完美戰績，期間普巴踢出回到曼聯後最耀眼表現，曼聯高層就是這樣改變主意，放棄普捷天奴由蘇斯克查「坐正」。

擅於提拔小將，用人眼光亦不俗，首季半路接手得第六，上季後上得第三，蘇斯克查優點明顯。與此同時，他任內球隊表現甚為反覆，是為爭標球隊大忌，今季再次出閘脫腳，並非無因。

分析篇：曼聯難解四大問題

奧脫福昔日是曼聯難以被攻破的堡壘，如今被對手予取予求。（Getty Images）

問題一：奧脫福失主場威力

曼聯今季作客戰績彪炳，英超3戰全勝，主場卻只得1和3負劣績，不止被熱刺大炒1：6，連已多年作客Big 6未嘗勝果的阿仙奴，亦能在14年後首次在奧脫福獲勝。

疫情和沒有球迷不是借口，0：1不敵阿仙奴一仗，史高斯觀察到馬迪爾在球場「散步」，溫言促請師弟：「他必須明白，身為正前鋒必須跑動才能取得入球。你不能只是在兩個中場球員前面步行而什麼也不做。當中場球員持球後，我看向前方，發現他正在行行企企。」既然作客做得到，主場無理由不可以，一切顯然是球員心態和態度問題。

普巴跟波基斯費南迪斯可以共存嗎？（Getty Images）

問題二：普巴成最弱一環

普巴自2016年回到曼聯，如今已經4年時間，他不止仍未適應英超的速率和節奏，近日甚至成為球隊最弱一環。今季曼聯7場英超聯賽，普巴只有兩場踢足90分鐘，第一場正是1：6大敗予熱刺，對阿仙奴一仗全場被對手針對，多次被對手搶走腳下球，最終更因他犯錯在禁區踢跌對手輸十二碼，直接導致球隊0：1落敗。

8900萬英鎊天價收購回歸，29萬英鎊周薪，他理應是曼聯領軍人物，卻持續以意甲速度踢英超，狀態與表現跟身價不成正比，淪為「出又死，唔出又死」的雞肋。蘇斯克查不是不知道，不時將他放後備，可是在賣又賣不走之下，可能被逼焗住出。

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問題三：表現反覆無常

曼聯最令人憂慮一點，也許是表現反覆無常。上季可以雙殺曼城和車路士，同時又不敵護級組的屈福特、韋斯咸、般尼茅夫和紐卡素。今季情況同樣沒有改善，歐聯大勝RB萊比錫5：0後，隨即在英超毫無火花之下0：1負阿仙奴；歐聯1：2負巴沙克舒希後隨即出戰愛華頓，又能3：1擊敗對手。

對一支力足爭冠的強隊來說，比起一場半場戰果，水準穩定更形重要，目前的曼聯未能做到。

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問題四：球員買賣錯完又錯

曼聯的問題複雜難解，尤以活華特為首的管理層為甚，單以球員買賣為例，蘇斯克查希望今夏羅致一個具份量中堅當馬古尼（Harry Maguire）拍檔，結果未獲支持，普巴問題未拆掂，便買多個中場中路球員雲迪碧克（Donny van de Beek）硬塞給他。

紅魔當初買錯普巴，蘇斯克查負責收拾爛攤子，放走盧卡古取回7400萬英鎊，再買入馬古尼和雲比沙卡 （Aaron Wan-Bissaka）修補防線，上季中再出手買入中場新領袖般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），正當重返正軌之際，管理層又漠視球隊更加需要防守中場和中堅，買入多一個8號位中場，雲迪碧克至今長坐後備，十分浪費。

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他是「那個人」嗎？

上述問題多數與蘇斯克查無關，但管理層問題難以拆解下，關鍵是蘇B有沒有能力扭轉乾坤。從近兩年任期來看，蘇B似是頭痛醫頭的領隊居多，球隊根本問題並未得到正視和根治，曼聯在他麾下有否進步過，還是不求有功但求無過之下得過且過？相信球迷的眼睛都是雪亮的。

他本身也有一些弱點，領軍經驗不足，戰術上不時犯下低級失誤，例如為遷就跑得慢的防中馬迪和一對中路守將，要求梳爾和雲比沙卡過份內收，結果導致兩翼被對手打爆。他對球員過份寬容，幾乎已達到縱容階段，對巴沙克舒希所失第一球，曼聯所有防守球員只顧上前進攻，沒有任何人看管曾效力車路士的老將丹巴巴亞（Demba Ba），被對方在後場接應隊友傳送下長驅直進單刀一射破網，如此「小學雞」式失誤，蘇斯克查竟攬上身，因為自己「看漏了巴亞，沒有叫球員mark人」，沒有半點怪責球員犯錯的意思，實在匪夷所思。

曼聯管理上的問題，令領隊任務格外艱巨，擔此大任者必須魄力過人兼帶擁有引入改革球隊積弊的決心與耐心。現階段無法否定蘇斯克查一定無可能做到，從英超其餘19隊球迷「永續蘇斯克查」的心聲，足見他被公認無料到，曼聯留住他只是將各項問題持續拖延下去，距離重拾輝煌之路更遠。

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