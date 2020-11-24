【花式溜冰】性感天后力壓眾師妹俄羅斯站奪冠　23歲竟成最老冠軍

俄羅斯花式溜冰女子頂級選手源源不絕，即使世紀疫情下，大獎賽俄羅斯站只剩下本土及鄰近國家選手，女子組賽事依然競爭激烈。 向來以超性感造型見稱的圖克塔米謝娃（Elizaveta Tuktamysheva），意外力壓一眾師妹封后，成為賽事歷來「最年長冠軍」。

賽前「月野兔」梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）出現新冠肺炎病徵，須隔離兼避戰，另一熱門舒查巴高娃（Anna Shcherbakova）亦因病在比賽日當天宣布退賽，有消息指她患上肺炎。

即使如此，賽事仍不乏頂級選手，包括過去一年火速冒起的「高難度小天后」托路索娃（Alexandra Trusova）、應屆少年組冠軍維利娃（Kamila Valieva）以及去年花式溜冰大獎賽總決賽冠軍高斯托妮亞（Alena Kostornaia）等。

一眾未夠20歲的師妹各有千秋，要難度有難度，托路索娃跟舒查巴高娃一樣能做出四周跳躍動作；要優雅有優雅，高斯托妮亞、薩姬杜娃均是表表者，賽前沒有多少人看好圖克塔米謝娃，畢竟她已經「23歲」了。

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23歲的圖克塔米謝娃，時隔兩年再次大獎賽分站封后。（路透社）

俄羅斯花式溜冰界競爭極殘酷，每年均有無數新人湧現，冠軍幾乎年年易主，20歲過後已算「老將」。

17歲的高斯托妮亞繼續走穩健路線，她在短節目（short program）後領先，連同自由滑（free skating）總成績排第二，兩次出場她連一次三周跳也沒有，難度不夠成為落敗致命傷。16歲的托路索娃在自由滑四度失手，其中三次均是她嘗試四周跳時「出事」，令她跌出頒獎台，只得梗頸四。

休戰一年後復出的2018冬季奧運冠軍薩姬杜娃（Alina Zagitova）未有參賽，僅在表演環節出場，仍然美麗動人。

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妹妹接連失手，成就姐姐久旱逢甘露。圖克塔米謝娃這位2014/15年度世界冠軍，自由滑做出6次三周跳反超前師妹，以總分223.39分奪冠，自2018年加拿大站後時隔兩年首度贏得大獎賽分站冠軍，也是個人第5個大獎賽錦標。賽後她坦言，由於競爭激烈，事前沒有想過會贏得比賽，「真是個美麗的驚喜。」

圖克塔米謝娃向來見造型性感突出見稱，昔日曾在比賽中扮演埃及妖后和空姐，其中2018年花式溜冰大獎賽決賽的戰衣，先是托着餐盤出場的密實空姐，中途脫剩bra top和熱褲，成為一時熱話。今次她的道具換成一個色士風，一身軍服造型的她，一邊在冰上起舞，一邊扮吹喇叭，難度、美感與娛樂性兼備，唔到你唔服。

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