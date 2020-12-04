男排女將｜本地男排肌肉放題　「陳偉霆」40吋胸肌最吸睛

ViuTV劇集《男排女將》開播一星期多，除了獲盡排球迷關注，當中一眾小鮮肉亦吸到女生們的眼球。飾演男主角「魚仔」的男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）劇中頻頻扣殺有板有眼，皆因他實情出道前是一名排球員並效力南華。 惟若說到本地排球型男，以下幾位是必定榜上有名。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）出道前是一名排球員並效力南華。（Ian Instagram）

香港排球靚仔靚女逐個睇！

李爾晨（Kyle）

1.85米高的Kyle早前簽約邵氏，向娛樂圈進發。（李爾晨 Instagram）

「何晉新好勁呀！」《男排女將》中不少女生為着翔鷹「槌手」何晉新歡呼打氣，的確該俊俏男生大力扣殺起來份外帥氣。飾演劇中「阿新」的，就是李爾晨（Kyle），如Ian一樣皆是排球員。原名李嘉豪的Kyle，曾是香港甲一男排仁濟成員，亦是球隊奪兩屆甲一聯賽冠軍功臣之一。1.85米高的Kyle外貌與陳偉霆有幾分相似，早前簽約邵氏，向娛樂圈進發，縱然在《男排女將》非擔任主角，惟成為力圖死敵翔鷹的主力，預料Kyle及後的戲份亦不少。

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陳獻（Henry）

原名為陳獻略的Henry，為二傳手效力南華7年。（陳獻 Instagram）

說到近年來最先吸人眼球的排球帥男，當然就是陳獻。原名為陳獻略的Henry，為二傳手效力南華7年，2017年更加盟泰國球會RSU VC，成為香港史上首個職業排球員，並在泰國職業聯賽打滾兩季。英俊的臉孔讓他踏上模特兒之路，並先後拍過多個平面、電視廣告，亦曾台灣香港兩地走，尋求不同的工作機會。

陳獻的泰職生活：

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李文星（Sean）

李文星（Sean），29歲，甲一男排仁濟隊接應二傳。（余俊亮攝）

《男排女將》找來不少本地男排飾演力圖對手，除了飾演何晉新的李爾晨，昨日力圖在訓練營遇上一名表現囂張的對手，他就是李文星（Sean）。李文星身高1.87米，為甲一仁濟男排的接應二傳。中學時代加入仁濟「梯隊」仁青的他，中七升至仁濟至今14年，4年前首次嘗到聯賽寶座滋味，翌年蟬聯。擁有胸肌、「朱古力」、馬甲線的李文星既是排球員又是模特兒，早前亦飛抵緬甸參選《2017 Mister International》16強止步。

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本地排球型男仲有佢哋！（按圖放大）