【男排女將】當年因拍廣告放棄代表港隊　鄧麗欣：好對唔住隊友

以排球為主題的電視劇《男排女將》今晚首播，不少排球人及MIRROR粉絲亦相當期待。主角之一鄧麗欣（Stephy）日前就接受香港專業排球學校於 (HKEVA）創辦人蕭昌鴻訪問，並大談當年排球經歷。 重提當年放棄排球而入行模特兒的經過，Stephy憶述當時抉擇的關鍵，竟與一個護膚品廣告有關。

ViuTV劇集《男排女將》即將播出，鄧麗欣早前曾把排球往事上載Instagram，好讓大家認識過去身為排球員的自己。從中一開始打排球的Stephy，亦曾入選香港青年代表隊，出任主攻手的她最終因加入娛樂圈而放棄排球。

Stephy接受香港專業排球學校於 (HKEVA）訪問，並笑言自己做隊長很愛擲毫。（影片截圖）

Stephy的打波日常：

近日Stephy更加接受了香港專業排球學校 （HKEVA）創辦人、香港男子排球代表隊隊長蕭昌鴻及排球學校課程總監鄭偉豪訪問，並透露當年為何放棄排球。入行前仍參與沙灘排球的Stephy表示，當年在本地賽中奪得第一並獲得代表香港出戰海外賽的機會，惟最後因一個護膚品廣告，而忍痛捨棄這難得機會。

「能有機會代表香港，其實很興奮，本身亦已打算出發（去比賽）；但當時剛好入行做模特兒，更接下一個護膚品廣告，心想糟糕了，去泰國必定曬黑，當時經理人叫我選擇，最後我決意拍廣告。」

《男排女將》最新預告及劇照！

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Stephy從中一開始打排球，亦曾入選港青隊。（Instagram）

其實Stephy決定後不久已後悔，她對當時的沙排隊友「阿青」更心存歉意：「作出那個選擇，其實代表我不會再打排球，之後幾年其實很後悔，隊友也因我的拒賽而失落出戰機會，我也感到對不起她。」

不過縱然Stephy其後入行、並以Cookies成員的身份出道，排球仍是她生命中很重要的一環，因此早年她成立女排球隊Loey，在香港由丙組打到乙組，相當熱血。

訪問片段：

曾是香港青年排球隊隊員的Stephy化身教練，與一眾男演員示範各種排球動作。（梁碧玲攝）

由中學排球隊長到Cookies隊長，再成為Loey女排隊長兼班主，Stephy直言一切的組隊均有難度：「Cookies、Loey都難處理，最難的地方是要由不同地方找成員，而全部人起初也互不相識，Cookies、Loey皆是；短時間內由零開始，大家要齊心向同一目標走，不是一件容易的事。」

訪問到最後，蕭昌鴻風趣地問道，如若要挑選明星排球隊的話，陣容會有什麼人選？

Stephy的選擇可謂意想不到：

Stephy多年來的改變，點擊圖片：