男排女將｜打排球矮仔無運行？　日本1.86米「矮仔」證明一樣得

《男排女將》昨晚開播，在本港鮮有排球為主題的電視劇下，不少排球之友也捧場支持。一套講述熱愛排球青年因未達標而遭受球隊拋棄的故事，昨日第一集已速速透露主角們「不達標」原因：矮。 無疑高大身軀在場上必有優勢，但在排球場上矮仔一定無運行？

「我告訴你，排球是講身高」，昨日《男排女將》內主角蔣家瑜（鄧麗欣飾演）向阿King（顧定軒飾演）道出這句話。然而在第一集裏，焦點一直徘徊在排球實力與身高的關連之上，「排球係畀高人打」、「可惜你無身高」，矮仔King要成為主攻手似乎先要克服一切對他身高的嘲笑。

《男排女將》第一集裏，排球實力與身高的關連一直徘徊。（影片截圖）

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矮仔未必有著數，但亦非沒有過牆梯；若大家看過漫畫《排球少年》的話也許會明白。漫畫講述一名身高相當吃虧的排球員日向翔陽，心中懷揣着成為排球場上的小巨人，他終靠着天賦的彈跳力及配合隊友影山飛雄的完美升球，只有1.63米的他以極速快攻力克一眾高牆。

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漫畫《排球少年》述一名身高相當吃虧的排球員日向翔陽（橙頭），心中懷揣着成為排球場上的小巨人。（網上圖片）

的確現實生活並不會出現漫畫中的超能力，但具威脅的彈跳力配上快速戰術，令「矮仔」在現今排球壇反而是秘密武器。日本男排近年就出現了一名「小巨人」：西田有志。這名「槌手」身高只有1.86米，在充滿「兩米起跳」選手的男排世界裏，算是「異族」。

西田有志身高只有1.86厘米，是東京奧運日本排球的王牌。（網上圖片）

西田身高低於平均，惟他迅速敏捷、爆發力亦勝過不少高佬，左撇子打「後二」也令攻擊角度變得廣闊，西田在日本職業聯賽中並創下了70%得分成功率的驚人數字。除此之外，西田有志的球速更有力超過120km/h，強勁有力的發球亦令對手難以招架。

西田有志在日本職業聯賽中並創下了70%得分成功率的驚人數字。（網上圖片）

「以前打排球，身高的確佔很大優勢」，香港理工大學女排教練葉寶林直言，在過去的年代以身高強攻是最直接的取勝方法，惟這手法在現今排球已非唯一出路。「以前的戰術不太講究速度， 以身高強攻的戰術最常見於歐美球員；亞洲球員身材不及歐美球員，反之移動速度及反應則較優勝，因此以快速反擊及防守為主的戰術在近代排球中更為普遍。」

葉寶林教練補充，排球不再是高人霸權，而以中國隊為例，「女長城」的最強之處是樣樣皆精。